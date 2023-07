Weekly: Schienenfahrzeug Draisy, Atombomben-Forschung und Film "Oppenheimer"

In dieser Woche geht es in "Weekly" um ein alternatives Bahnkonzept namens "Draisy". Dabei handelt es sich um einen batteriebetriebenen Schienenbus mit 30 Sitz- und 50 Stehplätzen. 22 Tonnen und 13 Meter Länge sind weitere Maße des Gefährts. Die geringe Achslast und die beiden lenkbaren Achsen machen aber schließlich deutlich, worin das Potenzial der Entwicklung liegt: stillgelegte Zugstrecken wieder zu befahren. Draisy ist eine Entwicklung eines Konsortiums unter der Leitung der französischen Bahngesellschaft SNCF. Hersteller ist die Firma Lohr aus dem Elsass. 2026 soll Draisy im Elsass eingesetzt werden. Dort gibt es viele stillgelegte Bahnstrecken. TR-Redakteur Gregor Honsel erzählt im Podcast, was hinter der Idee steckt und ob sich das Schienenfahrzeug auch für nicht mehr befahrene Strecken in Deutschland lohnen würde.

Außerdem in "Weekly":

Atombomben-Forschung und der Film "Oppenheimer": In dieser Woche kommt der Film "Oppenheimer" von Christopher Nolan in die Kinos. Der dreht sich um den Physiker Julius Robert Oppenheimer und rückt das Manhattan-Projekt in den Fokus. Das nimmt TR-Redakteur Wolfgang Stieler zum Anlass, um auch über den Forschungsstand zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in Deutschland bei der Entwicklung einer Atombombe zu berichten. Bezug nimmt er dabei auf den Artikel "Das Rästel der Uranwürfel", der in Ausgabe 11/2019 in der MIT Technology Review erschien.

Tipp der Woche: Die neueste Folge von "Natürliche Ausreden", zu Gast ist in dem Podcast von Christopher Braucks der Mathematiker Rafael Prieto-Curiel. Er hat nähere Berechnungen zu dem Mega-Bauprojekt "The Line" in Saudi-Arabien angestellt und überprüft beispielsweise Distanzen und durchschnittliche Pendlerzeiten der Bewohner.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

"Weekly" erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das News-Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

