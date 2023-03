Weekly: Supraleiter, Vogelgrippe und Metas geleaktes Sprachmodell

Mittwoch ist "Weekly"-Tag: Im wöchentlichen Nachrichten-Podcast der MIT Technology Review spricht die Redaktion über aktuelle Themen und liefert die Hintergründe. Nur so lassen sich technische Neuentwicklungen oder neue wissenschaftliche Studien bewerten.

Heute geht es zum Beispiel um ein neues Material, das bei Raumtemperatur supraleitend ist. Eine Arbeitsgruppe um Ranga P. Dias von der University of Rochester nutzt dafür eine Verbindung aus dem Selteneerdemetall Lutetium und Wasserstoff, in dem sie einige der Wasserstoffatome durch Stickstoff ersetzt hat. Der Stoff soll schon unter 21 Grad Celsius jeden elektrischen Widerstand verlieren, wenn es dem zehntausendfachen Atmosphärendruck ausgesetzt wird. Was ist davon zu halten? Ist das jetzt der Durchbruch für Supraleiter?

Außerdem im "Weekly" in dieser Woche:

Künstliche Intelligenz – Metas Sprachmodell wurde geleakt, sodass es auf einem handelsüblichen Computer läuft. Was hat das für Konsequenzen?

Tipp der Woche – Redakteurin Andrea Hoferichter hat einen Wasserverwirbler geschenkt bekommen. Was ist das und was macht es mit dem Wasser?

Weekly erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

(jle)