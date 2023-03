Weekly: Verbot von Gas- und Öl-Heizungen, KI-Regulierung, E-Fuels und Fusion

Wenn Politiker von Technologie-Offenheit sprechen, wenn es in der Debatte um die Mobilitätswende mal wieder heißt, E-Fuels wären ein zukunftsträchtiger Treibstoff für Verbrennermotoren, wenn von der großen Wasserstoff-Strategie für die Energieversorgung geredet oder mal wieder Fusion ins Spiel gebracht wird: Was steckt hinter den Nachrichten? Was ist dran an solchen Aussagen?

Um diesen Hintergrund zu den News zu liefern, erscheint ab sofort jeweils mittwochs mit "Weekly" der neue Nachrichten-Podcast der MIT Technology Review. Darin spricht die Redaktion über aktuelle Themen und ordnet sie ein. Das ist wichtig, um besser zu begreifen, wie eine technische Neuentwicklung oder eine neue wissenschaftliche Studie zu bewerten ist. Ohne entsprechendes Fachwissen ist eine Bewertung nämlich oftmals gar nicht so einfach.

Die Themen dieser Woche:

KI-Regulierung: Studie zeigt, wieviel Einfluss die Industrie mittlerweile bei der KI-Entwicklung hat. Wie ist dieser Einfluss zu bewerten?

E-Fuels: Volker Wissing und die FDP haben dafür gesorgt, dass die Abstimmung in der EU über das Verbrenner-Aus 2035 vertagt wird und bringen E-Fuels ins Spiel. Was ist von diesem Vorstoß zu halten?

"Verbot" von Gas- und Öl-Heizungen: Robert Habeck will ab 2024 nur noch den Einbau von Heizungen erlauben, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Was würde das technisch bedeuten?

Fusion: TAE Technologies geht einen anderen Weg bei der Kernfusion und will Bor und Protonen verschmelzen. Was steckt hinter dem Vorstoß?

Tipp der Woche: "Der Schwarm" läuft im ZDF. Wolfgang und Luca haben reingeschaut: Ist die bisweilen harsche Kritik an der teuersten Serie der deutschen TV-Geschichte berechtigt?

Weekly erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das Format "Weekly" rundet das Angebot ab.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

(jle)