Weekly: Wasserstoff, fiese KI und Emmy Noether

In dieser Woche geht es in "Weekly" um Wasserstoff: Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW hat das Wuppertal Institut mit einer Wasserstoff-Studie beauftragt. Darin hat das Institut Bedarf, Kosten und Entwicklungspfade von Wasserstoff in Deutschland untersucht. Was dabei herausgekommen ist und wie der für die Klimaneutralität so wichtige grüne Wasserstoff abgeschnitten hat, darüber spreche ich mit TR-Redakteur Gregor Honsel.

Außerdem in "Weekly":

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

