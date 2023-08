Weekly: Wasserstoffzüge, KI und Gott, Ausflug in die VR

In dieser Woche geht es in der neuen Folge "Weekly" um Wasserstoffzüge. Seit August 2022 sind 14 solcher Züge im Netz der evb zwischen Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven und Buxtehude unterwegs und ersetzen dort 15 Dieseltriebzüge. Es sind Züge des Modells Coradia iLINT mit Brennstoffzelle, die der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) gehören. Dafür ist auch eine Wasserstofftankstelle in Bremervörde entstanden. Die LNVG verkündet jüngst aber, dass 102 neue Akku-Triebzüge ausgeschrieben werden sollen. Was das für den Einsatz der Wasserstoffzüge bedeutet, erklärt TR-Redakteur Gregor Honsel.

Anzeige

Außerdem im "Weekly":

Künstliche Intelligenz : Wir sprechen über ein neues Paper, in dem untersucht wurde, wie der Glaube an Gott und die Akzeptanz von KI-Systemen zusammenhängen. TR-Redakteur Wolfgang Stieler berichtet, wie genau die Studie durchgeführt wurde und natürlich, was dabei herausgekommen ist.

Wir sprechen über ein neues Paper, in dem untersucht wurde, wie der Glaube an Gott und die Akzeptanz von KI-Systemen zusammenhängen. TR-Redakteur Wolfgang Stieler berichtet, wie genau die Studie durchgeführt wurde und natürlich, was dabei herausgekommen ist. Tipp der Woche: Ein Redaktionsausflug ins Zero Latency Hannover.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Hinweis zu unseren zwei anderen Podcast-Formaten: "Unscripted" und "Deep Dive": Die legen im August eine kleine Sommerpause ein. Neue Folgen wird es dann aber wieder im September geben. Unscripted erscheint jeden zweiten Freitag im Monat, der Deep Dive erscheint am vierten Freitag des Monats. Bei unserem "Weekly" ändert sich nichts, das erscheint im August wie gewohnt jeden Mittwoch. Hier finden Sie die Übersicht über alle Podcast-Folgen.

(jle)