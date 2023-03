Weekly: Zu viel und zu wenig Wasser, GPT-4, veganes Ei

Mittwoch ist "Weekly"-Tag: Im wöchentlichen Nachrichten-Podcast der MIT Technology Review spricht die Redaktion über aktuelle Themen und liefert die Hintergründe. Nur so lassen sich technische Neuentwicklungen oder neue wissenschaftliche Studien bewerten.

In dieser Woche geht es im "Weekly" unter anderem um Wasser und den globalen Wasserhaushalt. Heute startet die Wasser-Konferenz der Vereinten Nationen in New York. Dort diskutieren die Mitglieder, wie in Zukunft möglichst viele Menschen und Länder Zugang zu der immer knapper werdenden Ressource erhalten und wie diesbezüglich internationale Kooperationen verstärkt werden könnten.

Mit dem Thema "Wasser" beschäftigt sich auch die neue Ausgabe der MIT Technology Review (ab heute im heise shop bestellbar und ab dem 22.3. im Bahnhofsbuchhandel erhältlich). In der Titelstrecke geht es darum, wie unsere Gesellschaft in Zukunft mit der Gleichzeitigkeit aus zu viel Wasser in Form von Überschwemmungen und zu wenig in Form von Dürre und Trockenheit umgeht.

Außerdem im "Weekly" in dieser Woche:

Künstliche Intelligenz: GPT-4 wurde in der vergangenen Woche veröffentlicht. Was das neue Modell kann und warum es Kritik aus der KI-Community gibt.

Ei ohne Huhn: Ein Start-up hat einen veganen Ersatz für das Ei entwickelt. Was steckt dahinter?

Tipp der Woche: The Orville und Star Trek: Strange New Worlds

Weekly erscheint im Podcast-Feed der MIT Technology Review und ist das dritte Podcast-Format des Wissenschafts- und Technikmagazins. In "Deep Dive" vertieft die Redaktion einmal im Monat ein Thema aus dem Heft. Bei dem Interview-Format "Unscripted" stehen monatlich spannende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft im Mittelpunkt. Das Format "Weekly" rundet das Angebot ab. Hier finden Sie die Übersicht über die Podcasts.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

(jle)