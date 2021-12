Weihnachtsstern aus dem 3D-Drucker: Bunt blinkend und per WLAN steuerbar

Endlich ist es wieder soweit – die Welt ist in ein stimmungsvolles Lichtermeer getaucht und als Maker kann man endlich seine Leidenschaft für leuchtende und blinkende Installationen ausleben. Daher haben wir auch dieses Jahr wieder ein funkelndes Weihnachtsprojekt vorbereitet: Die Version 2.0 unseres 3D-Druck-Weihnachtssterns aus dem letzten Jahr.

Bislang wurde der Stern nur durch eine einzelne Leuchte in einer zweiteiligen Basiskonstruktion mit 18 quadratischen sowie acht dreieckigen Pyramiden illuminiert. Dieses Jahr wollen wir aber einen drauf setzen: Jede Ecke des Sterns soll bunt leuchten! Dafür bringen wir je eine intelligente RGB-LED in den Sternzacken unter. Die WS2812B SMD-Dioden werden auf einer kleinen Trägerplatine verwendet. Die LEDs gibt es zum Beispiel beim chinesischen Hersteller Chinly im 100er-Pack. Zur Befestigung der LEDs dienen Adapterplättchen, ebenfalls aus dem 3D-Drucker. Die blinkenden Lichteffekte können dann mit einem Mobilgerät per WLAN eingestellt werden.

Kurzinfo Weihnachtsstern aus dem 3D-Drucker

Beleuchtung mit intelligenten RGB-LEDs

über Browser einstellbare Lichteffekte Checkliste Zeitaufwand: maximal ein Wochenende

maximal ein Wochenende Kosten: weniger als 50 Euro

weniger als 50 Euro Programmieren: Arduino IDE Werkzeug 3D-Drucker

Lötkolben

Kunststoff-Kleber

Lochrasterplatte oder Herstellung einer Platine Material Transparentes Filament

18 intelligente RGB-Led WS2812B einzeln auf Trägerplatine

ESP8266-01S Mikrocontroller

3.3 Volt SMD-Spannungsregler für Leiterplatte oder bedrahtet für Lochrasterplatte

einseitige Leiterplatte 20x25 mm, alternativ Lochrasterplatte

2x4 zweireihige Federleiste

2 Widerstände mit 10kOhm

2 Elektrolyt-Kondensatoren 47µF/10V

Molex Steckverbinder 3-pol

Molex Steckverbinder 2-pol

USB-A-Stecke

Schaltdraht

Zur Ansteuerung verwenden wir den Mikrocontroller ESP8266 in Form des Moduls ESP-01S. Da der Controller mit 3.3 Volt arbeitet und die Versorgung über ein USB-Ladegerät erfolgen soll, wird ein 3.3 Volt-Spannungsregler benötigt. Der Mikrocontroller mit Spannungsregler werden wir dann im Verlauf des Projekts in der Basiskonstruktion des Sterns unterbringen.

Mikrocontroller-Platine und Schaltung

Schaltplan

Die Schaltung ist vergleichsweise einfach: Die 5 Volt via USB werden über einen Spannungsregler auf 3.3 Volt reduziert. Der Pin GPIO2 (General Purpose Input/Output, Allzweckeingabe/-ausgabe) des ESP8266 wird zur Ansteuerung der LEDs verwendet. Dieser Anschluss sowie der Chip-Enable Pin (EN, Steuersignal) und GPIO2 werden über einen 10 kOhm Widerstand mit 3.3 Volt verbunden. Die Versorgung der LEDs erfolgt mit 5 Volt. Der GPIO2 des ESPs wird als DOUT verwendet und mit dem Lötpad DIN der ersten LED verbunden.

Platine

Den Aufbau der Schaltung kann man entweder auf einem Stück Lochrasterplatte oder auf einer kleinen Platine umsetzen. Auf meiner hier vorgestellten Platine kommt ein MC1711 3.3 Volt SMD-Spannungsregler zum Einsatz. Für den Aufbau auf einer Lochrasterplatte sollte aber besser ein 78L033 verwendet werden.

Die Platine ist einseitig vorgesehen und kann entweder geätzt oder gefräst werden. Für beide Varianten stehen hier die entsprechende Produktionsdateien zum heruntergeladen zur Verfügung.