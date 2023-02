Inhaltsverzeichnis Kurzwellensender: Weiter entfernte Sender per Kurzwelle empfangen Reflektierende Schichten Tote Zone Fazit Artikel in c't 5/2023 lesen

Kurzwellenfunk gilt vielen als Technik von gestern. In Krisenzeiten feiert die Technik allerdings ein Comeback, denn sie ist simpel und erreicht trotzdem hohe Reichweiten. Eine Übertragung braucht nur Dreierlei: einen Sender nebst Antenne, einen Empfänger und eine passende Frequenz. Rund einen Monat nach Beginn des Ukraine-Krieges etwa verkündete die BBC die Wiederaufnahme von Kurzwellensendungen in Richtung Osteuropa mit zwei bis vier Stunden täglich, aber die mittlerweile offenbar wieder eingestellten englischsprachigen Sendungen ließen sich auch in Russland noch gut empfangen. Ziel war es vor allem, Menschen in der Ukraine mit Informationen zu versorgen. Der Auslandsdienst des britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks setzt traditionell auf Kurzwelle und strahlt noch zahlreiche weitere Sendungen für Zielgebiete in Asien und Afrika aus.

Auch die Luftfahrt setzt für Weitverbindungen außerhalb der Reichweite von UKW-Sendern noch Kurzwelle ein, der Seefunk hingegen nutzt inzwischen fast nur noch UKW und Satellitenverbindungen. Funkamateure, die Entdecker der Kurzwelle, nutzen diesen Frequenzbereich immer noch intensiv. Viele setzen dort noch ganz traditionell auf Telegrafie und Sprechfunk, andere nutzen Modems und etablieren Datenverbindungen zur Gegenstelle.

Große Kurzwellenanlagen finden sich auf vielen Botschaftsgebäuden, denn im Krisenfall könnte es fatal sein, auf vom Gastland kontrollierte Kabelverbindungen angewiesen zu sein, die jederzeit gekappt werden könnte. Dennoch haben einige Länder, darunter auch Deutschland und die Schweiz, ihren Botschaftsfunk auf Kurzwelle aus Kostengründen eingestellt. Über dem Dach der chinesischen Botschaft in Berlin hingegen thront eine mächtige Kurzwellen-Richtantenne, vermutlich zur direkten Kommunikation mit Peking.