Welche Verbindungstechniken es zwischen Kabeln und Platinen gibt

Bei fast jedem Projekt stand ich vor dem Problem: Wie kann ich Signale oder Leistung übertragen? Immer wieder war ich auf der Suche nach der optimalen Verbindungstechnik. Jedes kaputte Gerät habe ich auch nach praktischen Verbindungen untersucht. Da waren viele tolle Sachen dabei, nur leider nicht immer erhältlich oder wenn, dann sehr teuer.

Auf dem Weg zu sinnvollen Verbindungen habe ich viel Rauch erzeugt, geflucht, analysiert und wieder und wieder den Fehler gesucht. Die meisten Fehler, die ich nicht in die Software gepackt habe, versteckten sich in den Verbindungen. Dieser Artikel soll deshalb helfen, viele teure und frustrierende Irrwege zu vermeiden. Er ist allerdings subjektiv und basiert alleine auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe mittlerweile einige Steckerpaarungen gefunden, die ich in fast allen Projekten sehr schnell und robust einsetzen kann.

Am Ende des Artikels gibt es praktische Tipps, wie diese sich am besten verarbeiten lassen. Denn auch ein guter Stecker, der falsch konfektioniert ist, wird schnell problematisch. Aber meine Lieblingsverbinder eignen sich auch für Menschen, die weder besonders geschickt noch besonders sorgfältig arbeiten (so wie mich).