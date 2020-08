Inhaltsverzeichnis Welche nützlichen Verbesserungen tvOS 14 bringt Bild-im-Bild und HomeKit-Szenen



Audio-Sharing mit AirPods

Spielen und 4K Artikel in Mac & i 4/2020 lesen

Apple TV 4K und Apple TV HD erhalten tvOS 14 im Herbst als kostenloses Update. Neugierige Nutzer können das Betriebssystem seit Juli als Public Beta testen.

Bild-im-Bild und HomeKit-Szenen

Die praktische Bild-im-Bild-Funktion arbeitet in tvOS 14 systemweit: Das gerade laufende Video lässt sich beim App-Wechsel in einem kleinen Fenster weiterschauen. Man kann sogar einen zweiten Videostream starten, der hinter dem kleinen Fenster im Vollbild läuft. Der Ton der Bild-im-Bild-Ansicht wird dann stumm geschaltet. Auch AirPlay-Videos, die das iPhone auf den Fernseher streamt, lassen sich als Bild-im-Bild wiedergeben.

Nutzer von HomeKit-Sicherheitskameras können per Siri oder über das Kontrollzentrum ein kleines Live-Bild der Kamera oder einer Videotürklingel auf dem Fernseher einblenden. Ähnlich wie in iOS 14 erscheinen HomeKit-Szenen im Kontrollzentrum von tvOS und lassen sich so auch ohne Siri-Sprachbefehl ausführen – praktisch.