Toyota überholt Volkswagen – trotz 10,5 Prozent weltweiten Absatzrückgangs

Toyota liegt beim globalen Autoabsatz erstmals seit fünf Jahren wieder vorn. Der japanische Konzern, der auch Daihatsu und den Nutzfahrzeughersteller Hino Motors führt, liegt nun vor Volkswagen. 2020 setzte der Konzern nach eigenen Angaben 9,53 Millionen Fahrzeuge ab.

Plus von 37,9 Prozent in USA und China

Trotz der Covid-19-Pandemie konnte Toyota den Umsatzrückgang auf 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr begrenzen und die Inlandsproduktion auf dem Niveau von drei Millionen Stück halten. Vor allem seine beiden wichtigsten Märkte in China (175.000 Stück, entsprechend einem Zuwachs von 37,9 Prozent) und Nordamerika zogen Toyota wieder nach oben.

Seit Oktober 2020 stieg der Fahrzeugabsatz drei Monate in Folge um insgesamt 6,8 Prozent an. Ursprünglich hat Toyota damit gerechnet, dass der Umsatz dieses Quartals unverändert bleiben, im ersten Quartal 2021 um ungefähr fünf Prozent steigen und im Zeitraum von Jahresende bis Anfang 2022 wieder auf das Vorjahresniveau zurückkehren würde.

Trends zu SUV und Elektrifizierung

Die weltweiten Trends zum SUV und zur Elektrifizierung zeichnen sich dabei folgendermaßen ab: Das von Januar bis Dezember 2020 meistverkaufte Auto der Marke war das kompakte SUV-Modell Toyota RAV4 (Test) mit einem weltweiten Absatz von 994.000 Einheiten (plus 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr). In die Fertigung von batterieelektrischen Autos ist Toyota überhaupt erst 2020 mit dem Lexus UX 300e eingestiegen. Der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge wie dem Hybridmodell Corolla Hybrid (Test) stieg weltweit von rund 20 Prozent im Jahr 2019 auf rund 23 Prozent im Jahr 2020. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf Verkäufe in Europa, China und Nordamerika zurückzuführen.

Erstes Minus für Toyota seit fünf Jahren

Der Absatzrückgang geht auf den Einbruch im zweiten Quartal 2020 durch die Covid-19-Pandemie zurück. Er war der erste für Toyota seit fünf Jahren. Volkswagen erlitt mit 15,2 Prozent auf 9,31 Millionen Fahrzeuge einen deutlich stärkeren Absatzrückgang. In Japan verkaufte Toyota im vergangenen Jahr 2,16 Millionen Fahrzeuge, auf seinen anderen Märkten 7,37 Millionen. Weltweit fertigte der Konzern vergangenes Jahr mit 9,21 Millionen Autos (also etwas weniger als die 9,53 Millionen verkauften) 14,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

