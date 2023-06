Inhaltsverzeichnis Wi-Fi 7 im ersten Test: So schnell funkt die nächste WLAN-Generation Parallelfunk Übertragungsgeschwindigkeit, Latenz und Stromverbrauch Fazit und Testtabelle Artikel in c't 16/2023 lesen

Gigabit-Internet liefert 1000 Megabit pro Sekunde und ist vielerorts per TV-Kabel oder manchmal auch per Glasfaser schon verfügbar. Doch der aktuelle WLAN-Standard Wi-Fi 6 alias IEEE 802.11ax trägt die hohe Geschwindigkeit in der Praxis nur auf kurze Distanzen verlustfrei weiter. Das dürfte der jetzt in ersten Geräten erscheinende Nachfolger Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) ändern.

Wi-Fi 7 soll die Funkdatenrate noch mal vervielfachen: Nach gegenwärtigem Stand kann es im neuen 6-GHz-Frequenzband mit einem extrabreiten Signal von 320 statt 160 MHz und über die maximal acht MIMO-Streams bei guten Funkbedingungen satte 23 Gigabit pro Sekunde brutto schicken; bei Wi-Fi 6 sind es maximal 9,6 Gbit/s.

Bisher haben die Hersteller nur Wi-Fi-7-Router angekündigt, deren drei Funkmodule jeweils mit höchstens vier MIMO-Streams funken, also auf bis zu 11,5 Gbit/s kommen. Darauf beschränkt sich auch der erste in der Redaktion eingetroffene Wi-Fi-7-Router Deco BE85 von TP-Link: Seine WLAN-Module transportieren in den drei Bändern bis zu 1376 Mbit/s (40-MHz-Signal auf 2,4 GHz), 5760 Mbit/s (160 MHz bei 5 GHz) und 11.520 Mbit/s (6 GHz).