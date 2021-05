Inhaltsverzeichnis Wie Apple trotz Corona der Krise trotzt Umsatzwarnung nach Corona-Schock



Designed in California, aber „Made in China“: Die Flugtermine zwischen dem Flughafen San Francisco und dem chinesischen Airport Shanghai Pudong International kennen Mitarbeiterinnen des Apple-internen Reisebüros in- und auswendig. Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie buchten sie Tag für Tag rund 50 Sitze in der Business Class für Apple-Ingenieure und -Manager, die sich aus dem Silicon Valley auf den Weg machten, um mit den Zulieferfirmen in China technische Details zu besprechen oder die Produktion zu überwachen.

Ende Januar 2020, einen Monat nach dem Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19, wurde diese wichtige Lebensader zwischen Kalifornien und China jäh durchtrennt. United Airlines und andere US-Fluggesellschaften stellten die Flüge zwischen Kalifornien und der Volksrepublik ein. Zuvor hatten die „Centers for Disease Control and Prevention“, eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, die Fluggäste dazu aufgefordert, nicht lebensnotwendige Reisen nach China zu vermeiden.

Apple musste quasi von einem Tag auf den anderen die Meetings auf die konzern-intern genutzte Videoplattform Webex verlagern. Die schwierigen Verhältnisse in den chinesischen Fabriken vor Ort ließen sich aber nicht so einfach beseitigen. Einige Betriebe der chinesischen Apple-Zulieferer befanden sich in der besonders betroffenen Region rund um die Stadt Wuhan. Das werde sich negativ auf die Produktion der Apple-Produkte auswirken, räumte Konzernchef Tim Cook Ende Januar 2020 bei der Vorlage der Geschäftszahlen aus dem Weihnachtsquartal 2019 ein. Aber auch außerhalb der Region Wuhan gab es Probleme: Im größten iPhone-Werk in Zhengzhou wurden Arbeiter, die aus anderen Regionen Chinas stammen, vorerst nicht zur Arbeit gelassen, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus Sars-CoV-2 zu senken.