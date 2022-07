Wie China versucht, die Industrie für Seltene Erden im Westen zu diskreditieren

Eine Online-Beeinflussungskampagne nimmt westliche Unternehmen ins Visier, die Seltene Erden fördern und verarbeiten. Dahinter steht eine Gruppe, die Chinas politische Interessen vertritt, heißt es in einem neuen Bericht des Cybersecurity-Unternehmens Mandiant. Die Kampagne der Gruppe läuft in Facebook-Gruppen und mithilfe sogenannter Microtargeted Tweets, also stark auf bestimmte Gruppen zugeschnittene Nachrichten. Auf diese Weise will sie in den USA Proteste von Umweltschützern gegen diese Unternehmen schüren.

Die Operation wird laut Mandiant-Bericht einer Online-Gruppe mit dem Codenamen Dragonbridge zugeschrieben. Diese war bereits für Kampagnen verantwortlich, die behauptet haben, das Coronavirus stamme aus den Vereinigten Staaten. Ihre jüngste Kampagne hat in den letzten Wochen an Intensität zugenommen und ist Teil eines strategischen Kampfes zwischen China und seinen westlichen Gegnern um die Kontrolle über die wertvollen Ressourcen.

Neue Mittel im Wettbewerb

"Wir steuern auf eine Zukunft zu, in der die Wahrscheinlichkeit, dass Instrumente wie Beeinflussungsoperationen gegen Schlüsselindustrien eingesetzt werden, weiter zunehmen wird", sagt John Hultquist, Leiter des Bereichs Intelligence bei Mandiant. "Da sich der Wettbewerb zwischen den USA und China verändert, könnte die Art des Wettbewerbs aggressiver werden."

Es ist auch ein Beweis dafür, dass Beeinflussungskampagnen nicht einfach sind: Dragonbridge ist mit seinem Versuch, negative Aufmerksamkeit auf die westlichen Unternehmen zu lenken, weitgehend gescheitert. Shane Huntley, der die Threat Analysis Group von Google leitet und Dragonbridge seit 2019 verfolgt, twitterte, dass sein Team "aggressiv" gegen die Beeinflussungskampagne vorgeht, aber dass "es wirklich erstaunlich ist, wie WENIG Engagement diese Kanäle von echten Zuschauern bekommen, trotz aller Bemühungen."

Seltene Erden wie Cer und Neodym sind die Rohstoffe für nahezu alle Hightech-Produkte: Smartphones, Kampfjets, Elektrofahrzeuge und Windturbinen. China hat den Markt in den letzten Jahren dominiert. 2017 produzierte das Land über 80 Prozent des weltweiten Angebots. Peking hat dies erreicht, indem es jahrzehntelang Ressourcen in die Erforschung und den Abbau von Seltenen Erden gesteckt, sechs große staatliche Unternehmen aufgebaut und die Umweltvorschriften gelockert hat, um kostengünstige und schadstoffreiche Methoden zu ermöglichen.

China stellt seine Vormachtsstellung unter Beweis

In den Neunziger Jahren steigerte das Land die Exporte von Seltenen Erden rasant. Der plötzliche Ansturm trieb internationale Konkurrenten in den Ruin. Die Weiterentwicklung der Seltene-Erden-Industrie ist ein strategisches Ziel im Rahmen von Pekings Strategie "Made in China 2025". Das Land hat seine Vormachtstellung mehrfach unter Beweis gestellt, insbesondere 2010 durch den Stopp aller Rohstofflieferungen nach Japan während eines Seestreits. Staatliche Medien haben davor gewarnt, dass China dasselbe mit den Vereinigten Staaten tun könnte.

Die USA und andere westliche Staaten haben dieses Monopol als entscheidende Schwäche für ihre Seite angesehen. Deshalb haben sie in den letzten Jahren Milliarden ausgegeben, um die Suche, den Abbau und die Verarbeitung der Mineralien zu verbessern. Anfang Juni dieses Jahres gab das kanadische Bergbauunternehmen Appia bekannt, dass es in Saskatchewan neue Ressourcen gefunden hat. Wenige Wochen später kündigte das US-Unternehmen USA Rare Earth eine neue Verarbeitungsanlage in Oklahoma an.

Dragonbridge war bereits 2021 in ähnlicher Weise aktiv, kurz nachdem das amerikanische Militär eine Vereinbarung mit dem australischen Bergbauunternehmen Lynas, dem größten Seltene-Erden-Unternehmen außerhalb Chinas, über den Bau einer Aufbereitungsanlage in Texas unterzeichnet hatte.

Die von Mandiant zur Verfügung gestellten Screenshots zeigen Konten, die mit Dragonbridge in Verbindung stehen und auf "micro-targeted" Beeinflussungskampagnen setzen. Die Dragonbridge-Akteure gaben vor, aus Texas zu stammen, und posteten in einer bereits bestehenden Anti-Lynas-Facebook-Gruppe Besorgnis über die Umweltauswirkungen des Abbaus und der Verarbeitung. Die Gruppe versuchte, Proteste zu schüren, eine Taktik, die sie auch in den ersten Tagen der Coronavirus-Pandemie angewandt hatte.

Abbau Seltener Erden: umweltschädlich, aber notwendig

Die Umweltbedenken im Zusammenhang mit Seltenen Erden sind real. Die Dominanz Chinas in diesem Industriezweig ist zum Teil auf die schwachen Umweltvorschriften des Landes zurückzuführen. Angesichts der Gegenreaktionen vor Ort verlagert China nun einige Seltene Erden-Betriebe nach Afrika.

Doch obwohl der Abbau dieser Erden umweltschädlich sein kann, gelten sie weithin als absolut notwendig, um die globalen Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen und den Klimawandel einzudämmen, da sie für saubere Spitzentechnologien wie fortschrittliche Batterien und Elektrofahrzeuge entscheidend sind. Diese Tatsache wird unweigerlich zu schwierigen Entscheidungen und Kompromissen führen.

"Seltene Erden sind für beide Länder ein so wichtiger Wettbewerbsbereich", sagt Hultquist. "Sie sind sozusagen der Kanarienvogel in der Kohlemine für eine Zukunft, in der immer mehr Industrien regelmäßig ins Visier von Beeinflussungsmaßnahmen geraten, da die wirtschaftliche und politische Lage immer angespannter wird."

(vsz)