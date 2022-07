Inhaltsverzeichnis Wie Datenhändler Sie ausspionieren und was Sie dagegen tun können Der datenindustrielle Komplex Unkontrollierter Datenabfluss Datenwende in Sicht Konterrevolution Artikel in c't 16/2022 lesen

Zeitsprung zurück zur Jahrtausendwende: Die Content-Industrie befindet sich im Embryonalstadium, es gibt kaum tragfähige Geschäftsmodelle für kommerzielle Webseiten oder Streaming-Dienste, die Bezahlsysteme sind vertrackt und Investitionen versickern. Aus Verzweiflung kobern Content-Firmen sogar Netzbetreiber um Geld an: Ohne Content habe niemand Interesse am Internet, argumentieren sie. Sie bekommen nichts. Übrig bleiben Klausuren und Beratungen in Workshops und auf einem sagt der Wirtschaftsfachmann Hal Varian den denkwürdigen Satz: "Spam ist nur ein Mangel an Informationen über den Verbraucher." Heute ist Varian Chefökonom bei Google, die Content-Industrie ein Gigant und Varians Spam-Definition kann man als Leitlinie für die Denke der Branche sehen.

Denn vor etwa 20 Jahren begann die Content-Industrie, Nutzer auszuspähen: Auf welchen Webseiten bleiben sie lange? Welche Inhalte interessieren sie, was bringt sie dazu, zurückkehren, was wollen sie kaufen, wie können wir dabei helfen, wie kundschaften wir über Online-Dienste noch mehr und möglichst alles über Vorlieben aus?

Es ist dieses anhaltende Graben nach Daten, das die Content-Provider und Werbeplatzvermarkter groß gemacht hat und sie wollen weiter wachsen. Manche Unternehmen scheuen nicht vor unlauteren Mitteln zurück. Dabei vergessen sie: Es geht Dritte nichts an, ob ein Bürger die Webseiten der Anonymen Alkoholiker besucht oder als "General Couch-Kartoffel" von morgens bis abends die YouTube-Hitparade abnimmt – jede moderne Demokratie will die Privatsphäre schützen.