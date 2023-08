Inhaltsverzeichnis Wie Gebäude aus dem Baukasten die Modernisierung bringen sollen Digitalisierung und Standardisierung des Bauprozesses voranbringen Skelett aus Holz oder Stahl Kommt die Platte 2.0? Die Politik wirbt für den Modulbau Artikel in MIT Technology Review 6/2023 lesen

Anfang des Jahres bot sich auf der Baustelle des Studentenwohnheims Community Campus in Bochum ein besonderes Schauspiel: Alle dreißig Minuten hievte ein Kran eine Wohneinheit von einem Lkw aus in die Höhe und setzte sie auf das Fundament des Hochhauses. Jeder Wohnblock hatte Fenster und Türen, ja sogar Duschkabinen und Einbauküchen. Ohne Baugerüst und Betonmischer wuchs das Wohnheim, Modul für Modul, auf zwölf Geschosse in die Höhe – zum derzeit höchsten modular gebauten Gebäude Europas.

Serielles oder auch modulares Bauen heißt diese neue Art des Bauens. Ganze Wohnelemente, Module genannt, entstehen dabei in Fabrikhallen. Praktisch komplett ausgestattet, von der Steckdose bis zum Bad, bringen Schwerlasttransporter sie zur Baustelle. Dort werden sie über Zapfen und dazu passende Löcher nach dem Lego-Prinzip nur noch aufeinandergesteckt. "Mancher Bauingenieur staunt", sagt Andreas Göbel, Manager beim niederländisch-japanischen Modulbaukonzern Daiwa House, der das Bochumer Hochhaus verantwortet. "Aber unsere Modulbauten stehen absolut sicher, auch bei Wind und Erschütterungen durch Erdarbeiten, geprüft von deutschen Statikern."

Zwar sind in Deutschland erst fünf Prozent der Gebäude Modulbauten, aber die Branche spricht dennoch von einem Boom. Bauen, heißt es, könne nun schneller, preiswerter und nachhaltiger werden. Auch Bauten nach Passivhausstandard sind möglich. Und: Wird das Gebäude nicht mehr gebraucht, lassen sich die Wohneinheiten wieder abtransportieren, renovieren und andernorts zu einer neuen Immobilie kombinieren. Oder die verwendeten Baumaterialien, von Beton bis zu Stahl, werden recycelt und einem neuen Modul wieder zugeführt.