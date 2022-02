Inhaltsverzeichnis Wie Sie verborgene Daten aus der Corona-Warn-App herauskitzeln Zweit-App für mehr Infos Alternative für Jedermann Fazit

Die Omikron-Welle rollt, und mit steigender Inzidenz bekommen immer mehr Nutzer der Corona-Warn-App (CWA) über die rote Kachel mitgeteilt, dass sie einen Risikokontakt hatten. In Großstädten reicht dafür mit etwas Pech dieser Tage schon eine einzige Busfahrt oder ein Einkauf aus.

Doch leider gibt sich die CWA nicht besonders auskunftsfreudig, sie zeigt nur den Tag der Risikobegegnung an. Dabei wäre es oftmals sehr hilfreich, zusätzlich auch die Uhrzeit und die Dauer des Kontakts zu kennen. Schließlich macht es für die individuelle Risikobewertung einen enormen Unterschied, ob einem die App die rote Karte zeigt, weil man wenige Minuten draußen im pfeifenden Wind mit Maske neben jemandem an der Bushaltestelle stand, ob man in der Firmenkantine mit einer infizierten Person eine Dreiviertelstunde am selben Tisch gesessen hat oder ob man alleine zu Hause war und der Kontakt aus einer Nachbarwohnung stammt.

Trotzdem haben sich die Bundesregierung und die Entwickler der CWA gegen detaillierte Informationen entschieden – aus zwei Gründen: Erstens nutzt die App einen recht ausgefeilten Algorithmus, der aus der Dauer des Kontaktes und dem Abstand zwischen einem selbst und der anderen Person das eigene Ansteckungsrisiko errechnet und wirklich nur im Ernstfall warnt, während harmlose Kontakte verschwiegen werden. Zweitens soll die App besonders datensparsam sein und nicht etwa durch Zeitangaben Rückschlüsse auf einzelne Personen erlauben.