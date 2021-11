Wie das Gehirn unseren Geist erschafft

Lisa Feldman Barrett ist Professorin für Psychologie an der Northwestern University und Autorin der Bücher "Seven and a half lessons about the brain" und "How emotions are made: The secret life of the brain".

Was genau ist eigentlich unser Geist? Das scheint vielleicht eine etwas seltsame Frage zu sein, aber wenn man sie stellt, kommt man schnell zu der Antwort, dass es das ist, was uns zu uns macht – unser Bewusstsein, unsere Träume, unsere Gefühle und unsere Erinnerung. Lange Zeit glaubten Forscher sogar, dass diese Aspekte des Verstandes an bestimmten Stellen des Gehirns angesiedelt sind, z. B. eine Art Schaltkreis für Angst, in einer anderen Region das Gedächtnis und so weiter.

In den letzten Jahren hat die Wissenschaft jedoch gelernt, dass das menschliche Gehirn in Wirklichkeit ein Meister der Täuschung ist und dass unsere Erfahrungen und Handlungen seine innere Funktionsweise nicht offenbaren. Unser Geist ist in Wirklichkeit eine fortlaufende Konstruktion aus Gehirn, Körper und der uns umgebenden Welt.

In jedem Moment, in dem wir die Welt um uns herum sehen, denken, fühlen und durch das Leben navigieren, setzt sich unsere Wahrnehmung aus drei Komponenten zusammen. Eine davon sind die Signale, die wir von der Außenwelt empfangen, die so genannten Sinnesdaten. Lichtwellen dringen in unsere Netzhaut ein und werden beispielsweise als blühende Gärten oder einen Sternenhimmel wahrgenommen. Luftschwingungen erreichen unsere Cochlea und unsere Haut und werden zu Stimmen und Umarmungen von geliebten Menschen. Chemikalien gelangen in unsere Nase und unseren Mund und verwandeln sich in Süße und den Geschmack von Gewürzen.

Der Körper liefert Sinnesdaten

Ein zweiter Bestandteil unserer Erfahrung sind Sinnesdaten von Ereignissen in unserem Körper, wie das Rauschen des Blutes in Venen und Arterien, das Ausdehnen und Zusammenziehen der Lunge oder das Grummeln des Magens. Viele dieser Symphonie sind still und liegen außerhalb des Bewusstseins – Gott sei Dank. Wenn wir jedes innere Ziehen und Grummeln direkt spüren könnten, würden wir nie auf etwas außerhalb unserer eigenen Haut achten.

Eine dritte Zutat schließlich ist die Erfahrung der Vergangenheit. Ohne diese wären die Sinnesdaten um uns herum und in unserem Inneren ein bedeutungsloses Rauschen. Es wäre, als würden Sie mit den Klängen einer Sprache bombardiert, die Sie nicht sprechen, so dass Sie nicht einmal wissen, wo ein Wort endet und das nächste beginnt. Unser Gehirn nutzt das, was wir in der Vergangenheit gesehen, getan und gelernt haben, um Sinnesdaten in der Gegenwart zu erklären, die nächste Handlung zu planen und vorherzusagen, was als Nächstes kommt. Das alles geschieht automatisch und unsichtbar, schneller als wir mit den Fingern schnippen können.

Diese drei Zutaten sind vielleicht nicht die ganze Geschichte, und es gibt vielleicht weitere Wege, um andere Arten von Verstand zu schaffen – zum Beispiel über futuristische Maschinen, Augmented Reality oder Virtual Reality. Aber ein menschlicher Geist wird von einem Gehirn konstruiert, das in einer ständigen Unterhaltung mit einem Körper und der Außenwelt steht, in jedem Moment.

Erinnerung ist ein Zusammenfügen

Wenn sich unser Gehirn erinnert, stellt es Teile der Vergangenheit wieder her und fügt sie nahtlos zusammen. Wir nennen diesen Vorgang "Erinnern", aber in Wirklichkeit ist es ein Zusammensetzen von Teilen. Tatsächlich wird das Gehirn dieselbe Erinnerung (oder, genauer gesagt, das, was wir als dieselbe Erinnerung erleben) jedes Mal auf unterschiedliche Weise konstruieren. Es ist hier nicht die Rede von der bewussten Erfahrung, sich an etwas zu erinnern, etwa an das Gesicht des besten Freundes oder an das gestrige Abendessen. Wir sprechen von dem automatischen, unbewussten Prozess, einen Gegenstand oder ein Wort zu betrachten und sofort zu wissen, was es ist.

Jeder Akt des Erkennens ist Konstruktion. Wir sehen nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn. Das Gleiche gilt für alle anderen Sinne. Das Gehirn vergleicht die jetzt eintreffenden Sinnesdaten mit Dingen, die wir zuvor in einer ähnlichen Situation mit einem ähnlichen Ziel wahrgenommen haben. Diese Vergleiche beziehen alle Sinne auf einmal ein, denn das Gehirn konstruiert alle Sinneseindrücke auf einmal und stellt sie als große Muster neuronaler Aktivität dar, die es uns ermöglicht, die Welt um uns herum zu erleben und zu verstehen.

Das Gehirn hat auch die erstaunliche Fähigkeit, Teile der Vergangenheit auf neuartige Art und Weise zu kombinieren. Sie geben nicht nur alte Inhalte wieder, sondern erzeugen neue. Wir können zum Beispiel Dinge erkennen, denen wir noch nie begegnet sind, wie ein Bild von einem Pferd mit Flügeln. Wahrscheinlich haben Sie Pegasus noch nie im wirklichen Leben gesehen, aber wie die alten Griechen können Sie ein Bild von Pegasus zum ersten Mal betrachten und sofort verstehen, was es ist, weil Ihr Gehirn auf wundersame Weise bekannte Begriffe wie "Pferd", "Vogel" und "Flug" zu einem kohärenten geistigen Bild zusammenfügen kann.

Flexibel in der Funktion

Das Gehirn kann einem vertrauten Objekt sogar neue Funktionen zuweisen, die nicht Teil der physischen Natur des Objekts sind. Computer können heute mit Hilfe des maschinellen Lernens ein Objekt problemlos beispielsweise als Feder klassifizieren. Aber das ist nicht das, was menschliche Gehirne tun. Wenn wir dieses Objekt im Wald auf dem Boden finden, dann ist es sicher eine Feder, die hübsch aussieht, aber für uns nutzlos ist. Aber für einen Autor des 18. Jahrhunderts ist es vielleicht ein Schreibgerät und für einen Krieger des Cheyenne-Stammes wiederum ein Symbol der Ehre. Und für ein Kind, das Geheimagent spielt, hingegen ein praktischer falscher Schnurrbart.

Zusammengefasst: Das Gehirn klassifiziert Objekte nicht nur auf der Grundlage ihrer physischen Eigenschaften, sondern auch nach ihrer Funktion, danach, wie das Objekt verwendet wird. Diesen Prozess durchläuft es jedes Mal, wenn man einen Zettel mit dem Gesicht eines toten Königs oder Präsidenen betrachtet und daraus dann sofort schließt, dass es sich um Geld handelt, das man gegen materielle Güter eintauschen kann.

Diese unglaubliche Fähigkeit wird Ad-hoc-Kategorienbildung genannt. Das Gehirn nutzt blitzschnell frühere Erfahrungen, um eine Kategorisierung zu bilden. Die Zugehörigkeit zu einer Kategorie basiert nicht auf physischen Ähnlichkeiten, sondern auf funktionalen, d. h. darauf, wie wir das Objekt in einer bestimmten Situation verwenden würden. Solche Kategorien werden als abstrakt bezeichnet. Ein Computer kann eine Feder nicht als Belohnung für indianische Tapferkeit "erkennen", weil diese Information nicht in der Feder enthalten ist. Es handelt sich um eine abstrakte Kategorie, die im Gehirn des Wahrnehmenden konstruiert wird.