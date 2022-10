Wie der Kommunikationsstandard FHIR Interoperabilität in der Medizin ermöglicht

In Kliniken, Arztpraxen und Untersuchungszentren fallen Unmengen medizinischer Daten an. Schon innerhalb von Krankenhäusern sind diagnostische Daten zwischen Geräten verschiedener Hersteller zu übertragen. Das funktioniert nicht ohne einen gemeinsamen Kommunikationsstandard.

Hier setzt Health Level 7 (HL7) an. Das in den USA gegründete Normengremium für Medizin und Verwaltung hat den Auftrag, offene Standards für den Austausch medizinischer Daten zu entwickeln. Die Fast Healthcare Interoperability Resources – kurz FHIR (ausgesprochen Fire) – ist ein offener Standard und setzt auf sogenannte Ressourcen, welche dann mittels bekannter Web-Technologien wie REST (HTTP/HTTPS) in JSON oder XML übertragen werden.

Mit FHIR können Systeme miteinander reden, ohne dass ein Kommunikationsserver zwischen den Systemen nötig ist. Das soll beispielsweise einen Austausch zwischen einem Krankenhausinformationssystem (KIS) und einem weiteren System ermöglichen. So könnte das KIS beispielsweise eine Anfrage mit dem Freitext "Depression" an ein Kodiersystem für Diagnosen schicken, welches die entsprechende DRG-Kodierung über FHIR zurückschickt – etwa F32.0 (ICD10, Depression).