Wie eine halbe Billion Dollar die US-Klimatechnologien verändert​

Eine halbe Billion Dollar bahnt sich ihren Weg durch die US-Wirtschaft und verändert dabei auch die Klimatechnologie. Vor einem Jahr wurde das Gesetz zur Verringerung der Inflation (Inflation Reduction Act, kurz IRA) unterzeichnet, die bisher bedeutendste Maßnahme der US-Regierung gegen den Klimawandel. Mit dem Gesetz wurden Hunderte von Milliarden Dollar für die Förderung neuer und bestehender Technologien – von Solarzellen und Wärmepumpen bis hin zu Batterien für Elektrofahrzeuge – bereitgestellt, um die Kosten für saubere Technologien zu senken und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die den Klimawandel verursachen.

Anzeige

Experten zufolge hat das Gesetz bereits begonnen, in der gesamten Wirtschaft Wellen zu schlagen. Am sichtbarsten wird das in dem stetigen Strom von Unternehmensankündigungen, die neue Produktionsstätten in den USA aus dem Boden stampfen. Die bedeutendsten Auswirkungen der Gesetzgebung stehen jedoch noch aus, da viele der Programme auf ein Jahrzehnt oder länger angelegt sind. Es gibt sogar noch einige offene Fragen darüber, wie sich wichtige Teile des Gesetzes auswirken werden, einschließlich der Frage, welche Projekte für die heftig diskutierten Steuergutschriften für Wasserstoffantriebe infrage kommen.

Wo steht die US-Klimapolitik nach einem Jahr Inflation Reduction Act?

Der IRA umfasst Zuschüsse, Darlehen und Steuergutschriften in dreistelliger Milliardenhöhe, die Sektoren wie Energie, Verkehr und Landwirtschaft verändern werden. Die Mittel fließen in Technologien in verschiedenen Entwicklungsstadien und unterstützen neue Forschungsarbeiten sowie die Herstellung und den Einsatz etablierterer Technologien.

Als letztes Jahr Ende Juli die ersten Details des damaligen Gesetzesentwurfs bekannt wurden, betrug der geschätzte Gesamtbetrag der Klimafinanzierung durch den Inflation Reduction Act 369 Milliarden Dollar. Das stellt die bisher größte US-Investition in Klimatechnologien dar. Eine aktualisierte Schätzung des Gemeinsamen Ausschusses für Besteuerung (Joint Committee on Taxation) vom April dieses Jahres schätzte die Gesamtinvestitionen der Regierung im Rahmen des IRA von 2023 bis 2032 auf 515 Milliarden US-Dollar – obwohl in dieser Zahl nicht alle Programme des Gesetzes enthalten sind, wie etwa die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge.

"Ein großer Teil der erwarteten Ausgaben in Höhe von mehreren hundert Milliarden Dollar ist noch nicht eingetroffen, und es wird eine Weile dauern, bis alle Mittel abgerufen sind", sagt Ben King, stellvertretender Direktor für Energie und Klima bei der Rhodium Group, einer gemeinnützigen Organisation für Politik und Forschung.

Viele der Steuergutschriften werden erst nach Abgabe der Steuererklärung für 2023 an die Unternehmen ausgezahlt. Einige der größten Summen fallen in diese Kategorie, darunter geschätzte 30 Milliarden Dollar an Steuergutschriften für Unternehmen, die saubere Energieprojekte wie Wind- und Solarparks installieren, und 60 Milliarden Dollar an Steueranreizen für Unternehmen, die Ausrüstung wie Solarzellen und Batterien für Elektrofahrzeuge herstellen.

Anzeige

Steuergutschriften für Unternehmen könnten den Ausschlag geben, dass Geschäfte in den USA für Unternehmen billiger werden. Das dürfte private Finanzierungen ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen, sagt Ellen Hughes-Cromwick, Senior Resident Fellow für das Klima- und Energieprogramm bei Third Way, einer Denkfabrik für öffentliche Politik.

Was sind die formalen Kennzeichen des Inflation Reduction Acts?

Der IRA umfasst sowohl Steuergutschriften, die zur Deckung eines Teils der Kosten von Großinvestitionen wie dem Bau einer neuen Fabrik beitragen, als auch andere, die die Herstellung von Produkten wie Batterien subventionieren. Einige Bestimmungen des Gesetzes können also dazu beitragen, die Vorlaufkosten zu senken, während andere versprechen, einen bestimmten Prozentsatz von jedem Produkt eines Unternehmens zu bezahlen.

Obwohl die Gelder kaum zu fließen begonnen haben, hat die Aussicht auf diesen riesigen Geldtopf einen scheinbar endlosen Strom von Unternehmensnachrichten ausgelöst. Sie wollen die neuen Anreize nutzen, indem sie die Produktion für saubere Energie- und Verkehrsprojekte in den USA aufbauen oder erweitern. "Es vergeht wirklich kein Tag ohne eine Ankündigung", sagt Hughes-Cromwick.

Seit der Verabschiedung des IRA am 16. August 2022 haben Unternehmen Investitionen in Höhe von insgesamt 76 Milliarden Dollar für Anlagen in den USA angekündigt. Das geht aus einer Tracker-Webseite hervor, mit der Jack Conness, einem politischen Analysten bei Energy Innovation, Ankündigungen für Herstellungsinvestitionen erfasst.

Die Liste der geplanten Projekte umfasst zwar auch Standorte, an denen Komponenten für Solarmodule, Windturbinen und Stromübertragungsanlagen hergestellt werden, doch die meisten Ankündigungen betreffen Unternehmen, die Teil der Lieferkette für Elektrofahrzeuge und Batterien sind.

Was sind die Hintergründe zu Ankündigungen im Bereich Batterie?

Ein Grund für die hohe Konzentration von Batterieankündigungen sind zusätzliche Steuergutschriften für Privatpersonen, die Elektrofahrzeuge kaufen. Diese Gutschriften können bis zu 7500 Dollar für den Kauf eines neuen E-Autos betragen. Um sie in Anspruch nehmen zu können, müssen die Fahrzeuge bestimmte Anforderungen darüber erfüllen, woher die Batterien und Materialien stammen – meist aus den USA oder von Partnern aus Freihandelsabkommen. Die Käufer zahlen also unter Umständen weniger für ein E-Fahrzeug, das größtenteils in den USA hergestellt wurde. Diese Beschränkungen sollen mehr Unternehmen dazu bewegen, Materialien in den USA zu beziehen und Fahrzeuge in den USA herzustellen. Bislang scheint das zu funktionieren.

Insgesamt wurden seit Inkrafttreten des IRA allein für Elektrofahrzeuge und Batterieprojekte 62 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 53 Milliarden Dollar an geplanten privaten Finanzmitteln angekündigt. Das geht aus einem weiterer Tracker des Energieforschers Jay Turner vom Wellesley College hervor. Im Mittleren Westen und Südosten wurden so viele milliardenschwere Batterieprojekte angekündigt, dass eine Region, die sich von Michigan bis Georgia erstreckt, einen neuen Spitznamen erhalten hat: der Batteriegürtel.

Die meisten der seit der IRA-Verabschiedung angekündigten Projekte befinden sich noch in der Planungsphase, wenngleich einige bereits begonnen haben: etwa das im Oktober letzten Jahres angekündigte, 3,5 Milliarden Dollar schwere Joint Venture zwischen Honda und LG Energy Solution. Die Vorteile für die Menschen in diesen Regionen sind noch nicht absehbar, aber es dürften gut bezahlte Arbeitsplätze in den lokalen und regionalen Gemeinschaften entstehen, sagt Anand Gopal, Forschungspolitik-Vorstand bei Energy Innovation. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber die ersten Anzeichen, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, sind sehr gut", führt Gopal aus.