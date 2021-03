Wie geht die Standardisierung von C++?

Die Programmiersprache C++ und ihre wichtigsten Bibliotheken sind seit 1998 ein Standard der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, kurz: ISO). Seit der Veröffentlichung des ersten Standards C++98 hat es mehrere Aktualisierungen gegeben. Der neueste Standard, C++20, ist zwar noch nicht offiziell verabschiedet, mehrere Features sind jedoch bereits in verschiedenen Compilern verfügbar.

"C mit Klassen": Anfänge des C++-Standards

Erste Arbeiten an C++ datieren in das Jahr 1979 zurück, damals noch unter dem Arbeitstitel "C mit Klassen". Ziel war es zunächst, die Effizienz von C mit der Produktivität objektorientierter Sprachen wie Simula zu verbinden. Später kamen weitere Programmierparadigmen wie generische und Metaprogrammierung hinzu, und C++ entwickelte sich zu einer recht komplexen Multiparadigmensprache. 1998 erschien der erste Standard der Sprache und 2003 eine Nachbesserung davon. Der folgende Standard war ursprünglich für die Nullerjahre geplant und trug daher den Arbeitstitel "C++0x". Da C++ dafür radikal überarbeitet, um nicht zu sagen, neu erfunden wurde, hat sich dieser Prozess bis 2011 hingezogen. Spötter haben C++11 daher auch hexadezimal als "C++0xb" bezeichnet. Seither hat die ISO regelmäßig alle drei Jahre einen neuen Standard verabschiedet (C++14, C++17, C++20 – s. Abb. 1).

Entwicklung des C++-Standards (Abb. 1) (Bild: isocpp.org)

Selbst Corona wird diesen Rhythmus wahrscheinlich nicht unterbrechen. Der Vorsitzende des ISO-Standardkomitees Herb Sutter hatte als Reaktion auf die Verzögerungen bei C++11 eine strenge Taktung vorgeschlagen, die sich auch als Zugmodell veranschaulichen lässt: "Wer rechtzeitig da ist, fährt mit; wer nicht, muss auf den nächsten Zug [i. S. v. Standard] warten" (Quelle: Bjarne Stroustrup, Thriving in a Crowded and Changing World, S. 21 [1]). Mehr dazu lässt sich dem Kasten "Planmäßige Abfahrt" entnehmen.