Wie recyceltes Trinkwasser unser Dürreproblem lösen könnte

Die ISS, Windhuk in Namibia und El Paso in Texas – es gibt viele Orte auf der Welt, an denen Menschen Abwasser trinken, weil es nicht genug frisches Trinkwasser gibt. Der Mangel brachte Ingenieure dazu, das, was in der Kanalisation treibt, wieder in ein möglichst sauberes Getränk zu verwandeln. Auf die Spitze haben sie dieses Prinzip im All getrieben: Raumfahrer würden verdursten, bekämen sie nicht ausschließlich ihren gereinigten Urin zu trinken.

Wasserrecycling ist seit den drei Dürrejahren 2018 bis 2020 auch in Deutschland ein Thema. Denn der Grundwasserspiegel sinkt, besagen hydrogeologische Studien. Dafür gibt es mehrere Ursachen: Den Boden tief durchdringender Landregen wird immer seltener, Starkregen, dessen Niederschläge oberflächlich abfließen, immer häufiger. Beide Trends sind eine Folge der Erderwärmung. Außerdem nehmen zubetonierte Flächen von Jahr zu Jahr zu, sodass der Niederschlag gar nicht in den Boden sickern kann.

Die schleichende Entleerung der Grundwasserspeicher hat spürbare Folgen: In zurückliegenden Hitzeperioden mussten einzelne Wasserwerke hierzulande die Pumpen abschalten. Landwirte und andere Nutzer durften lokal kein Wasser mehr aus dem Boden entnehmen. Atommeiler und Kohlekraftwerke müssen ohne das notwendige Nass von jetzt auf gleich vom Netz genommen werden – ein Zwangsausstieg mit verheerenden Folgen für die Stromversorgung. Auch Dialysezentren benötigen jede Woche tausend Liter pro Patient.