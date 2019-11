Inhaltsverzeichnis Wie sich Amazon Music HD, Apple TV+ und Disney+ wiedergeben lassen Amazon Music HD

Dolby Atmos Music Apple TV+ Disney+ Artikel in c't 24/2019 lesen

Wer gehofft hat, dass sich der Formatwirrwarr im Multimedia-Bereich langsam lichtet, hat Pech. Tatsächlich wird die Lage mit neuen Diensten, neuen Codecs und jeder Menge Politik künftig noch undurchsichtiger.

Amazon Music HD

Bereits Mitte September erweiterte Amazon seinen Audio-Streamingdienst Amazon Music um den Premium-Bereich "Amazon Music HD". Zum Monatspreis von 12,99 Euro (Prime-Mitglieder) beziehungsweise 14,99 Euro (andere Kunden) kann man seither mehr als 50 Millionen verlustfrei komprimierte Titel mit mindestens 16 Bit/44,1 kHz und mehrere Millionen Songs mit 24 Bit und 192 kHz abrufen.

Mit dem Verkaufsstart des Amazon-eigenen vernetzten Lautsprechers Echo Studio kommt in diesen Tagen noch eine weitere Audio-Kategorie hinzu: Musiktitel in den 3D-Soundformaten Dolby Atmos und 360 Reality Audio, zunächst exklusiv an Amazon geliefert von Universal Music Group, Warner Music Group und Sony Music Entertainment.