Willkommen im Neuland

Eigentlich steht der Springer-Wissenschaftsverlag für Bücher, in denen aktuelle Forschungsergebnisse dargelegt werden. Dieses ist allerdings alles andere als die nüchterne akademische Darstellung neuer Erkenntnisse. Denn Rebhorn ist kein Akademiker, sondern war früher selbstständiger Software-Entwickler sowie IT-Berater und ist mittlerweile Managing Director von Diconium, einer Agentur, die sich selbst als "Digital-Dienstleister" bezeichnet und große Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation begleitet.

Aus diesem reichen Erfahrungsschatz heraus ist für den Autor klar, dass der digitale Wandel, globale Vernetzung und künstliche Intelligenz nicht aufzuhalten sind. Werden diese Technologien jedoch nur für kurzsichtige Eigeninteressen verwendet, richten sie mehr Schaden an, als sie nutzen. Rebhorn präsentiert daher einen radikalen Diskussionsvorschlag: Er skizziert eine neue Gesellschaftsform, in der Software statt Menschen die Regierung übernimmt, denn künstliche Intelligenz, so Rebhorn, handelt nicht aus eigenem Interesse und ist auch nicht korrumpierbar. Vielmehr kann sie politische Rahmenbedingungen so gestalten, dass daraus ein Optimum für Gesellschaft, Menschen und Umwelt entsteht.

Zwar entkräftet der Autor die wichtigsten Einwände – so wird auch in einer digitalistischen Gesellschaft die Gewaltenteilung erhalten, indem einzelne KIs miteinander konkurrieren. Das ist in seiner Radikalität sehr erfrischend. Die große Schwäche des Buches ist aber, dass der Entwurf an vielen Stellen sehr unkonkret und vage bleibt.

Buch: Daniel Rebhorn: "Digitalismus"

Verlag: Springer

Preis: 24,99 Euro (E-Book 19,99 Euro)

(bsc)