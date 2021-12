Windkraft: Warum der Offshore-Aufbau stockt

In diesem Jahr werden zum ersten Mal seit über zehn Jahren in Deutschland keine neuen Offshore-Windkraftanlagen in Betrieb genommen. Woran liegt das?

Die beiden Schwester-Windparks „Hohe See“ und „Albatros“ wurden ab April 2018 rund 100 Kilometer nördlich von Borkum installiert. Mitte 2019 beziehungsweise Anfang 2020 gingen sie ans Netz. Seitdem wurde in deutschen Gewässern kaum noch etwas zugebaut. (Bild: EnBW)