Impossible Foods: "Wir befassen uns nicht mit Kultur, sondern mit Geschmack" Unechtes Fettgewebe Tiere essen, keine Tiere töten Artikel in Technology Review 1/2021 lesen

Der Biochemiker Patrick Brown gilt als hervorragender Wissenschaftler, der für wegweisende Arbeiten auf dem Gebiet der Genomik verantwortlich ist. 2011 gründete Brown, damals Professor an der Stanford University, das Unternehmen Impossible Foods. Es ist heute in aller Munde.

Impossible Foods entwickelte eine überzeugende Alternative zu Rindfleisch. Dazu veränderte es bestimmte Hefearten gentechnisch so, dass sie viel Hämoprotein produzieren. Die eisenhaltige Verbindung ist in Tiermuskeln reichlich vorhanden und sorgt für die erstaunliche Ähnlichkeit der pflanzlichen Buletten mit Fleisch. Mittlerweile arbeitet das Unternehmen auch an einer Milchalternative auf Sojabasis, die sich beim Mischen, Erhitzen und Aufschäumen wie Kuhmilch verhalten soll.

Impossible Foods-Gründer Pat Brown. (Bild: Impossible Foods)

TR: Was sind die wichtigsten Forschungsfragen, die Sie jetzt lösen wollen?