Inhaltsverzeichnis Wissenswertes zum Kauf von Bürohardware vom Refurbisher Auswahl einschränken Ankauf, Aufbereitung und Qualität AfB Social & green IT und bb-net media GmbH Computify, ESM Computer und Green IT GreenPanda.de, Maconline und Notebookgalerie Notebookheaven.de, ReCon-IT und Techbuyer Fazit Vergleichstabelle: Refurbisher von Arbeitsplatzrechnern Artikel in iX 8/2022 lesen

Der Handel mit gebrauchter Hardware boomt. Auch Unternehmen interessieren sich zunehmend für wiederaufbereitete Laptops und Server. Der anhaltende Chipmangel verstärkt das Interesse an gebrauchter Hardware weiter. Umgekehrt können Unternehmen für ausgemusterte Geräte noch einen Erlös erzielen. Nicht zuletzt schont die Weiternutzung älterer Hardware die Umwelt. Als zentrales Bindeglied dieser Kette fungieren Refurbisher. Diese Firmen erwerben ausgemusterte Geräte, säubern sie, nehmen notwendige Reparaturen vor und veräußern das Ergebnis weiter.

Mit der Nachfrage nach aufbereiteten Geräten steigen die Absatzzahlen der Refurbisher. Laut Financial Times gehört etwa das finnische Swappie zu den weltweit am stärksten wachsenden Unternehmen der letzten Jahre. Selbst Hardwarehersteller sprangen auf den Zug auf: Apple und Dell offerieren in ihren Onlineshops aufgearbeitete Exemplare ihrer Produkte. Bekannte Händler wie Conrad, Amazon und viele weitere haben eigene Refurbished-Bereiche auf ihren Plattformen eingerichtet.

iX-tract Refurbisher kaufen gebrauchte Hardware an, bereiten sie auf und verkaufen sie über ihre eigenen Plattformen oder externe Händler.

Die Zahl der Anbieter mit ähnlichen Leistungen und Produktpaletten wächst. Das erschwert die Auswahl.

Refurbisher aus der DACH-Region halten europäische Standards ein, kurze Transportwege verringern die Umweltbelastung und beschleunigen die Lieferungen.

Für Unternehmen kommen vor allem Refurbisher mit langjähriger Erfahrung und zertifizierten Aufbereitungsprozessen infrage.

Auswahl einschränken

In diesem Anbieterdschungel den passenden Refurbisher zu finden, gestaltet sich besonders für Unternehmen schwierig. Anders als Endkunden stellen sie besondere Anforderungen an die Hardware, die Gewähr- und Serviceleistungen und die Lieferung von Ersatzteilen. Die Websites der meisten Refurbisher geizen jedoch mit passenden Informationen, auch zum Vorleben der Geräte schweigen sich viele Anbieter aus.