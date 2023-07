Wohin der deutsche Plastikmüll kommt – Statistik der Woche

Mehr als 700.000 Tonnen Plastikmüll hat Deutschland 2022 in andere Länder verschifft. Laut der UN Comtrade Database hat kein anderes Land so viel Plastikabfälle aus dem Land geschafft. Den zweiten Rang belegen die Niederlande mit etwa 684.000 Tonnen – sie waren zudem das wichtigste Abnehmerland für deutsche Kunststoffabfälle im Jahr 2022. Der vorherige Plastikexport-Weltmeister Japan kommt auf etwa 600.000 Tonnen Abfälle, was nur noch für Rang drei reicht.

Türkei nimmt Plastikmüll aus Deutschland auf

Neben den Niederlanden hat sich auch die Türkei als bedeutendes Zielland für deutschen Plastikmüll etabliert. Während 2017 noch 19.000 Tonnen dorthin exportiert wurden, waren es 2022 bereits mehr als 92.000 Tonnen. Experten gehen außerdem davon aus, dass ein erheblicher Teil der Exporte in die Niederlande in die Türkei weitergeleitet wird, da die Niederlande als Transitland für die Verschiffung fungieren und mit dem Hafen in Rotterdam einen wichtigen Umschlagplatz für Seefracht besitzen. Von dort werden die Abfälle weiter in die Zielländer verbracht. Osteuropäische Länder wie Polen oder Tschechien haben in den vergangenen Jahren insgesamt an Bedeutung zugenommen. Die Exporte dorthin unterliegen jedoch Schwankungen.

Ein Grund für die große Menge deutscher Plastikmüll-Exporte ist auch das ausbaufähige Recycling in Deutschland. Im Jahr 2020 wurden laut Eurostat hierzulande rund 46 Prozent aller Kunststoffverpackungen recycelt. Damit steht die Bundesrepublik im EU-Vergleich zwar nicht besonders schlecht da, andere Länder haben sie jedoch in den letzten zehn Jahren überholt und deutlich hinter sich gelassen. Wie die Statista-Infografik zeigt, lag Spaniens Recyclingrate 2010 bei etwa 29 Prozent – zehn Jahre später wurden mehr als die Hälfte der Plastikverpackungen wiederverwertet. Deutschland hat die zugegebenermaßen 2010 schon vergleichsweise hohe Rate dennoch im selben Zeitraum nur um etwa 1,2 Prozentpunkte steigern können.

