Würfel für mehr Wahlvertrauen

Sechs Wochen sind seit der US-Wahl vergangen. Am 14. Dezember folgten die Wahlmänner und -frauen in allen Bundesstaaten dem Wählerwillen und bestätigten Joe Bidens Sieg. Obwohl Präsident Donald Trump weiterhin protestiert und im letzten Monat Dutzende von Gerichtsverfahren verloren hat, ist das Ergebnis nun endgültig offiziell. Der US-Kongress kann die Wahl am 6. Januar abschließen.

Doch der Angriff von Präsident Trump und der republikanischen Partei auf die Wahlen hat ein Problem beschleunigt, das in den USA bereits seit einiger Zeit bestand: Die Öffentlichkeit vertraut der Abstimmung nicht. Wie können wir also dafür sorgen, dass mehr Bürger an die wichtigste Veranstaltung der US-Demokratie glauben? Ein Bundesstaat mit dem umstrittensten Wahlergebnis von 2020 könnte etwas darüber verraten.

Das Wahlergebnis in Georgia war denkbar knapp. Als sich herausstellte, dass Joe Biden nur 12000 Stimmen von Donald Trump trennten, richtete die Welt ihre Aufmerksamkeit auf die dortige Auszählung. Die Wahlprozesse in Georgia haben sich erst 2019 erheblich geändert. Dazu gehörten unter anderem die Umstellung auf sicherere Stimmzettel und ein Gesetz, das eine Prüfung nach den Wahlen vorschreibt. Diese kam bei dem diesjährigen engen Rennen um das Präsidentenamt dann auch gleich zum Einsatz.

Die Prüfung bedeutet keine komplette Neuauszählung, sondern dass ein Teil der Stimmzettel überprüft wird, um mithilfe von statistischen Tests Anomalien aufzuspüren. Das soll das Vertrauen aller stärken, dass das Ergebnis korrekt ist. Brad Raffensperger, der republikanische Staatssekretär Georgias, war für die Durchführung der offenen und transparenten Prüfung zuständig, die eine relativ kleine Anzahl von Auszählfehlern entdeckte und korrigierte. Die Änderungen waren zu gering, um das Ergebnis zu beeinflussen. Damit wurde Joe Bidens Sieg in Georgia erneut bestätigt.

Prüfung per Gesetz

Die am meisten beachtete Wahlprüfung (Audit) der US-Geschichte wird sicher nicht die letzte gewesen sein. Experten für Wahlintegrität und Sicherheit drängen zunehmend darauf, sogenannte risikobegrenzende Audits (risk limiting audits, kurz RLA) zu einer gesetzlichen Anforderung für die Wahlen in allen 50 US-Bundesstaaten zu machen. In den letzten Jahren haben elf Staaten Gesetze verabschiedet, die solche Audits vorschreiben, zulassen oder testen. Die Idee ist, Vertrauen in Systeme aufzubauen, die durch Automatisierungen weniger transparent geworden sind.

„Maschinelles Zählen ist großartig, aber sollten wir dem [Prozess] vertrauen?“ sagt Ben Adida, der die gemeinnützige Wahlsicherheitsorganisation VotingWorks leitet. „Der springende Punkt bei risikobegrenzenden Audits ist, dass Maschinen hinsichtlich Geschwindigkeit, Genauigkeit und Objektivität hervorragend sind – aber wir sie trotzdem überprüfen sollten, um sicherzustellen, dass sie keine Fehler machen und nicht gehackt wurden.“

Nach einer weitgehend automatisierten Erstzählung wird bei einer risikobegrenzenden Prüfung eine kleine Anzahl von Stimmzetteln von den Menschen gezählt und mit dem ursprünglichen Ergebnis verglichen. Das Verfahren wurde in im Verlauf der letzten 20 Jahren von Statistikern, Abstimmungsexperten, Wahlbeamten und Informatikern zusammengestellt und geprüft, aber erst vor kurzem bei bedeutenden Wahlen eingesetzt. Colorado hat als erster Bundesstaat schon 2009 Gesetze zu risikobegrenzenden Audits verabschiedet. Die erste landesweite RLA fand 2017 statt.

Adidas 2018 ins Leben gerufene Organisation hat eine frei zugängliche und kostenlose Software entwickelt, um diese Audits kostengünstig und schnell durchzuführen – in der Hoffnung, Bundesstaaten dazu zu bringen, RLAs in größerem Umfang einzuführen. VotingWorks hat Georgia in diesem Jahr bei der Durchführung seiner Prüfung unterstützt, und Adida ist zuversichtlich, dass sich die Idee verbreiten wird.

Es beginnt mit einem Würfelwurf

In Colorado beginnt der Prozess mit einer großen, seltsamen öffentlichen Zeremonie, an der jeder teilnehmen kann: Der Staat würfelt 20 Mal mit einem 10-seitigen Würfel, um eine zufällige „Startnummer“ für die Prüfung zu erstellen. Sie bestimmt, welche Stimmzettel mit den Ergebnissen verglichen werden. Das soll Vertrauen aufbauen.

„Die Tatsache, dass risikobegrenzende Audits öffentliche Zeremonien sind, an denen die Öffentlichkeit und die Presse teilnehmen können, ist eine sehr positive Sache. Sie hilft den Wählern, Wahlen als vertrauenswürdiger zu betrachten, zusätzlich zur tatsächlichen Vertrauenswürdigkeit“, sagt Adida. „Wir werden darüber nachdenken, wie wir es nennen und darüber reden. Denn schon das Wort ‚Audit‘ selbst hat – verständlicherweise – viele negative Konnotationen. " In den nächsten vier Jahren könnten bis zu 50 Prozent aller Bundesstaaten risikobegrenzende Prüfungen durchführen.

(vsz)