Zahlen, bitte! Blick auf die Erde mit einer Auflösung von 30 Metern

Neal Stephenson beschrieb 1992 die virtuelle Erde als Dateninterface zum ersten Mal in seinem Science-Fiction-Roman "Snow Crash". Unabhängig davon arbeitete das Forschungs- und Gestaltungsbüro Art+Com seit 1993 an der Umsetzung einer interaktiven, dreidimensionalen Visualisierung der Erde in Echtzeit mit stufenlosem Zoom aus dem Weltall bis auf Straßenniveau. Präsentiert hat Art+Com das Terravision genannte Projekt einer breiten Öffentlichkeit zum ersten Mal auf der ITU-Konferenz (International Telecommunications Union) in Kyoto Ende 1994, und Terravision fand in Deutschland für die Präsentation der zukünftigen Stadtplanung von Berlin Einsatz.

Die Hardwareanforderungen waren enorm: Um in den Genuss dieses Vergnügens zu kommen, war eine Reality Engine der Firma SGI im Wert von 300.000 DM nötig. Nachdem das System 1995 auf der Siggraph gezeigt worden war, übernahm SGI eine Installation in ihrem Demonstrationszentrum in Mountain View – das Gebäude, in dem Google jetzt residiert. Terravision war in Performer, einer SGI-Grafikbibliothek, implementiert und muss das Interesse des damaligen Direktors und Chefentwicklers der für SGIs Grafikbibliotheken zuständigen Abteilung geweckt haben. Einige Jahre später gründete Michael T. Jones die Firma Keyhole, die die Technik und Anwendung entwickelte, die wiederum Google 2004 kaufte und in Google Earth umbenannte.

Interessant sind die Umstände, die zur Entwicklung von Terravision geführt haben. Auf der Suche nach möglichst anspruchsvollen, bandbreitenhungrigen Anwendungen für ihr Hochgeschwindigkeitsnetz VBN in Berlin trat die damalige Deutsche Post mit ihrer Abteilung für neue Projekte (BERKOM) an Art+Com heran. Nach deren Erstimplementierung gab es noch weitere Versuche, vergleichbare Systeme zu entwickeln. So präsentierten die Stanford Research Laboratories (SRI) einen Abkömmling des von der DARPA finanzierten "Digital Earth"-Projekts. Dieses ebenfalls Terravision genannte System war in Tcl/Tk und GeoVRML geschrieben, einer um Geo-Koordinaten erweiterten VRML (Virtual Reality Modeling Language). SRI Terravision ist seit Ende der 90er-Jahre für Windows- und Unix-Plattformen – sogar im Sourcecode – verfügbar. Auf den Webseiten finden sich Sammlungen von Geländemodellen, Karten und Luftaufnahmen. Seit 2001 läuft anscheinend die Entwicklung nicht mehr weiter. Das letzte Aktualisierungsdatum ist das Jahr 2002 und einige der angeführten Server lassen sich nicht mehr kontaktieren. (aus: IX 12/2005 über die Geschichte des Planeten-Browsing (Autor: Christian Wilk))