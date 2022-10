Inhaltsverzeichnis Zukunft der Luftfahrt: Emissionsarm dank Elektroantrieb und nachhaltigem Kerosin Ausgerechnet Regionalflieger für kurze Strecken Retrofit und Linefit: Bestehende Flugzeugdesigns elektrifizieren Clean-Sheet-Design: Von Anfang an mit neuen Antrieben Synthetischer Treibstoff, CO₂ einsammeln Fazit

Der Flugverkehr hat einen relevanten Anteil am Klimawandel und gilt nach Ansicht vieler Kritiker zumindest in Teilen als überflüssig. Sie verweisen auf klimafreundlichere Verkehrsträger wie die Bahn, die auf bestimmten Strecken Flüge ersetzen kann. Das zeigt die schnelle ICE-Verbindung zwischen Berlin und München, die zu einer Verlagerung der Passagiere in auf die Schiene gesorgt hat. Die Luftfahrtbranche arbeitet inzwischen aber an gleich mehreren Projekten, um die eigenen Emissionen zu reduzieren.

Am stärksten ins Gewicht fällt der Umstieg von Verbrennungsmotoren und Jet-Triebwerken auf (wasserstoff-)elektrische Antriebe. Dazu kommen nachhaltig hergestellter Treibstoff, die CO₂-Abscheidung und Kompensationsprogramme.

Viel Zeit ist allerdings nicht mehr, um die schädlichen Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) geht davon aus, dass die Zahl der jährlichen Flugpassagiere im Jahr 2040 auf 9,4 Milliarden steigen wird. Im Jahr 2016 waren es lediglich4 Milliarden. Der aktuelle Anteil der Luftfahrt am Klimawandel in Höhe von etwa 3,5 Prozent dürfte somit wachsen. Wichtig ist dabei, dass es nicht nur um CO₂ geht. Denn auch zahlreiche andere Gase sind klimaschädlich, darunter Stickoxide. Entsprechend spricht man von CO₂-Äquivalenten (CO₂e), die es zu reduzieren gilt. Mit Kondensstreifen kommt in der Luftfahrt noch ein weiteres Problem hinzu. Vor allem solche in großer Höhe wirken sich negativ auf das Klima aus. Der Einsatz von Antrieben ohne Verbrennung ist somit entscheidend.