Zwischen Vorbild und Vorurteil: Interview mit Jaya Baloo zu Frauen in der IT

Jaya Baloo arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der IT-Sicherheit, ihr Schwerpunkt liegt auf sicheren Netzwerkarchitekturen. Daneben ist Baloo Mitglied des Beirats des niederländischen Nationalen Zentrums für Cybersicherheit, Aufsichtsrätin beim Cybersecurity-Fund TIIN Kapital und stellvertretende Vorsitzende des Strategic Advisory Board des EU Quantum Flagship. Das Interview fand auf der it-sa 2022 statt, auf der Baloo die Special Keynote über die Chancen und die Bedrohungen von Quantencomputing in der IT-Security hielt. Dort nahm sie auch an einer Panel-Diskussion zur Rolle von Frauen in der IT-Sicherheitsbranche teil.