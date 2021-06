heiseonline25: Hops nehmen und genommen werden

Die gedruckte Schwester c't hatte es schon länger zelebriert, 1999 folgte heise online in der Traditionsspur, die Leser mit einem Scherz in den April zu schicken. Damals war das Y2K-Problem in aller Munde, bei dem es hauptsächlich darum ging, dass ein neues Jahrtausend neue Dezimalstellen in den Jahresangaben nötig machen sollte. Weitere Probleme mit dem anstehenden Millenniumswechsel sollten sich aus wiederentdeckten Aufzeichnungen von Papst Gregor XIII. ergeben, laut denen das Jahr 2000 entgegen der bis dahin gültigen Annahmen kein Schaltjahr sein sollte, meldete heise online am 1. April 1999.

Weitere 21 Scherze folgten, bis sich die Redaktion dieses Jahr entschloss, mit der Tradition zu brechen. Einem Jahr, in dem die dann doch nicht eingehaltene Corona-Osterruhe unfreiwillig alle anderen Scherze zu überstrahlen trachtete, als ob die Bundesregierung ihnen letztgültig das Wasser abzugraben versucht habe. Natürlich nicht die 1957 von der BBC in die Welt gesetzte Spagetti-Ernte im südlichsten Zipfel der Schweiz, ein Prachtexemplar der Art Verhohnepiepelung, mit dem vermeintlichen Unwissen der Zuschauer zu spielen.

Mondmobilfunk

Eine so hoch gelegte Latte kann natürlich nur reißen, wer sich an ihr versucht; es wäre ohnehin vergeblich oder ein Beweis, den Auftrag nicht erfüllt zu haben, die eigenen Leser durch ganz viel Information davor zu schützen, auf einem Arm zu landen. Daher beschränkten sich Aprilscherze auf heise online oft darauf, Naheliegendes weiterzuspinnen, zum Beispiel eine Patentklage wegen Allerweltlichem oder Stationierung eines Mobilfunksenders auf dem Mond. Bei den Gelegenheiten unkte es allerdings im Leserforum, heise möge bitte niemand auf solche Gedanken bringen – wie beispielsweise im Fall des Scherzes mit dem vernetzten Erdtrabanten fünf Jahre später geschehen.

Wer andere hops nimmt, sollte natürlich auch damit rechnen, selbst vergackeiert zu werden. Darum bewegen sich heise-Redakteure am 1. April mit noch größerer Vor- und Umsicht im Internet und begannen auch sogleich am 1. April 1999, zuerst sporadisch, später auch bildlich in Strecken, ihre Pirschernten zu dokumentieren. Heute kann keiner der vier damals dokumentierten Scherze letztlich nachvollzogen werden, denn kein Link funktioniert mehr. Hier bricht dieser Text ab, damit Ihnen noch ausreichend Zeit bleibt, sich durch die Aprille zu klicken.

(anw)