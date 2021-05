heiseonline25: WTF – 25 Perlen aus der Rubrik der skurrilsten IT-Meldungen

Es erscheinen in der Flut von täglichen Meldungen immer wieder News, die die gegencheckende Redaktion fast zur Nachfrage verleiten, ob der vorgelegte Text versehentlich aus dem Entwurfsordner vom 1. April aufgekreuzt sei. Manche handeln von Absurditäten, die heise online-Leser stutzen lassen: Steht das da wirklich?! Es sind die Kuriositäten, die auf dem erst Blick zu der Frage verleiten: WTF?!

Diese besonderen Perlen werden bei uns seit 2016 in der Kategorie WTF gesammelt, um diese Kleinode des Skurrilen besser auffindbar zu machen. Hier sind zum Jubiläum von heise online 25 der verrücktesten und absurdesten Meldungen der Kategorie in loser Reihenfolge!

Eigentlich sollen smarte Lampen mit einer cleveren Smartphone-Anbindung für eine schlaue Erleuchtung sorgen: Nie wieder im Dunkeln den Schalter suchen! Unsmart sind sie jedoch, wenn sie dem Nutzer für einfache Befehle wie die Trennung vom Telefon eine Schaltorgie von nicht weniger als 13 Schaltschritten abverlangen – in verschiedenen Schaltdauerintervallen natürlich. Wer so smart ist und mit dem Schaltstakkato klarkommt, für den wurde auch der Mactini geschaffen.

WTF Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

Ziemlich offene Standards bei smartem Erotik-Spielzeug

Dass das Internet der Dinge in immer mehr Lebensbereiche vorstößt, beweisen zudem mit dem Netz verbundene Sexspielzeuge, die oft allerdings durch schwere Sicherheitslücken ausgerechnet in intimen Momenten nicht zwingend Privatsphäre garantieren. Daher untersuchen Sicherheitsforscher mögliche Schwachstellen dieser Geräte. Name dieser Initiative: Internet of Dongs (Internet der Dödel).

Apropos smart. Wenn die versehentliche Bestellung eines riesigen Puppenhauses durch eine Sechsjährige das kleinere Übel scheint, dann ist so ein Lautsprecher wohl doch nicht so smart. Dass es allgemein nicht so clever ist, als Antwort an einen kleinen Jungen vulgäre Worte zu sagen, die der eigentlich wohl erst viele Jahre später auf dem Schulhof aufschnappt, ist wohl unstrittig. Daher musste die KI zur Nachhilfe. Die c't-Schlagseite schien da hellseherisch zu sein, was verbale Fehlbedienungen betrifft.

Sonnenmilch wie Möwenkot beworben

Dass nicht alles Gute von oben kommt, war in einem Werbefilmchen zu sehen. Eine Werbeagentur hielt es für eine Weltidee, Sonnencreme eines großen Herstellers zu bewerben, indem sie ihr Premiumprodukt auf Strandbesucher von einer Drohne in Form einer Möwe als stilisiertem Vogelkot herabrieseln ließ. Die Werbeidee ist aus nachvollziehbaren Gründen nicht über den Entwicklungsstatus hinausgekommen.

Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen, ein Produkt mit kackenden Möwen bewerben zu wollen. (Bild: Screenshot)

Wenn wir schon dabei sind: Eine andere Firma wollte nicht damit ihr Spitzenprodukt bewerben, sondern die menschlichen Hinterlassenschaften auf dem Klo analysieren. Nicht nur, dass Cloud-Anbindung und Fingerabdrucksensor im Zusammenhang mit einer Klobrille merkwürdig klingen, im Text stecken auch anatomische Informationen, die nicht einmal als Partywissen taugen.

Der nächste Fall sollte eigentlich nur Wenigen passieren: Schließlich lesen wir ja aufmerksam die AGB, bevor wir weiterklicken, selbst wenn sie 83 Seiten betragen, wie z. B. bei Paypal. 22.000 internethungrige Hotspotuser haben sie hingegen nicht geprüft und sich durch die Einwilligung theoretisch zu Toilettenputzen verpflichtet.