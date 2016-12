[a] Jeremy Keith, Design Principles https://principles.adactio.com/

[b] Jens Oliver Meiert, The Little Book of HTML/CSS Coding Guidelines http://www.oreilly.com/web-platform/free/little-book-html-css-coding-guidelines.csp

[c] Jens Oliver Meiert, The Little Book of Website Quality Control http://www.oreilly.com/web-platform/free/the-little-book-of-website-quality-control.csp

[d] Einführung in Wartbarkeit http://meiert.com/de/publications/articles/20090907/

[e] The Problem of „Fire and Forget“ in Web Design http://meiert.com/en/blog/20150917/fire-and-forget/

[f] CSS, DRY, and Code Optimization http://meiert.com/en/blog/20141009/css-dry-and-optimization/

[g] Code Responsibly https://coderesponsibly.org/

[h] W3C Standards https://www.w3.org/TR/

[i] Web Fundamentals https://developers.google.com/web/fundamentals/

[j] Joe Clark, When Accessibility is Not Your Problem http://joeclark.org/appearances/atmedia2007/

[k] window.scrollTo() or: When to Stay Clear of User Agents http://meiert.com/en/blog/20120124/staying-clear-of-user-agents/