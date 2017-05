Möchte ich einen Tee mit Koffein oder ohne, einen auf Kräuter- oder Früchtebasis oder einen japanischen Matcha? Was ist die optimale Ziehzeit und welche Farbe (Schwarz, Grün oder doch lieber Weiß) entspricht meiner Stimmung? Wer nicht über das nötige Fachwissen verfügt, muss sich oft mit einer zweitklassigen Teeerfahrung begnügen. Oder eine App als Berater hinzuziehen.

Ein umfangreicher und hilfreicher Startpunkt ist „Tea Sommelier“ der Australian Tea Masters Association. Öffnet man diese App, präsentiert sich zunächst das „Flavour Wheel“, eine grafische Darstellung der verschiedenen Aromen, die man im Tee vorfinden kann. Tee-Newbies wundern sich wahrscheinlich über die enorme Vielfalt möglicher Aromen und schmunzeln angesichts von Geschmacksrichtungen wie Compost, Wet Straw oder Asparagus. Der Gedanke an einen Mundvoll Kompost, nasses Stroh oder Spargel in flüssiger Form ist mit Sicherheit für viele ein wenig gewöhnungsbedürftig. Momentan gibt es das Flavour Wheel lediglich als Zeichnung, in Zukunft soll es laut Entwickler auch interaktiv werden.

Trinken mit Know-how

Taucht man tiefer in den Tea Sommelier ein, finden sich viele nützliche Informationen und Features. Neben ausführlichen Erklärungen zu unterschiedlichen Teesorten, inklusive Herstellungsverfahren, Herkunftsland, Aroma und Tipps zur Zubereitung, gibt es eine Einführung in die Terminologie der Teewissenschaft. Von Assam über Flowery Orange Pekoe bis hin zu Zingy werden Begriffe aus der Teewelt definiert – schade, dass die App nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.

Das Programm bietet zudem die Möglichkeit, Notizen zu eigenen Tees hinzuzufügen, und hat eine eingebaute Uhr zur Überwachung der Brühzeit. Beide Features sind aber in der App nur mit den notwendigsten Funktionen umgesetzt. Da sind andere besser – für Teenotizen und Nachschubmanagement eignet sich beispielsweise „Tea Ave“ und um die Brühzeit zu optimieren „Mighty Timer“ bestens. Beide Programme werden weiter unten ausführlich besprochen.

Vom Küchenschrank in die App

Tea Sommelier kostet 3,99 Euro für iOS-Geräte und 4,99 Euro für Android. Der Preis ist für die gebotenen Funktionen grenzwertig – angemessen wäre eher ein Preis zwischen 0,99 und 0 Euro.

Wer nicht nur mehr über die Herkunft verschiedener Tees erfahren, sondern auch Schritt für Schritt deren perfekte Zubereitung erlernen möchte, sollte zu „The Tea App“ greifen. In anschaulichen Videos werden hier die besten Methoden zum Erreichen der idealen Teeerfahrung dargestellt. Ob nach Art des Tees (von Assam über grünen bis zu weißem Tee) oder nach Zubereitungsart (von der Tasse über den Gongfu Brewer bis hin zur traditionellen japanischen Teekanne Kyusu), die Clips sind lehrreich und einfach nachzuvollziehen. The Tea App ist zum Preis von 1,99 Euro für iOS-Geräte erhältlich.

Um rechtzeitig Nachschub besorgen zu können, muss man wissen, wann der Lieblingstee zur Neige geht. Die kostenlose App „Tea Ave“ hilft, den Überblick zu behalten. Einfach alle Sorten, die sich momentan im Küchenschrank befinden, mit Foto, Beschreibung und Restmenge in die App eingeben und natürlich nach jedem Getränk den entsprechenden Eintrag aktualisieren – dann ist man immer darüber informiert, wie viel Tee man noch im Haus hat. Steht man dann im Teeladen, kann man mit einem Blick in die App feststellen, welche Sorten in den Einkaufskorb müssen.

Verschiedene Teesorten brauchen verschieden lang, um den besten Geschmack zu entfalten. Mit „Mighty Timer“ ist es einfach, die optimale Ziehzeit zu ermitteln: Gewünschte Sorte auswählen, nach Eingießen des siedenden Wassers auf Start drücken und auf das Zeichen warten, die Blätter aus der Kanne oder Tasse zu entfernen – fertig ist der perfekt gebraute Tee. Elf Sorten sind bereits in der App vorinstalliert, weitere lassen sich hinzufügen. Mighty Timer gibt es kostenlos für iOS-Geräte, sogar für die Apple Watch.

Android-Nutzer sollten sich zu diesem Zweck die kostenlose App „A perfect cup of Tea“ anschauen. Sie ist sehr schlicht gehalten und zeigt im Wesentlichen einen Timer und eine Liste von circa 20 verschiedenen Teesorten. Tappen eines Listeneintrages übernimmt die Ziehzeit in den Timer, man kann diesen anschließend starten oder zuvor modifizieren. Weitere Tees lassen sich leicht hinzufügen, und man kann neben der Ziehzeit Wassertemperatur und Teemenge pro Tasse verwalten. Die Schlichtheit der App ermöglicht sogar einen Betrieb auf dem betagten Android 1.5.

Statistik zum Trinken

„Tea Cup – Timer“ ist eine Alternative für Android-Nutzer mit neueren Geräten. Die im Material-Stil gehaltene, kostenlos erhältliche App ist ebenfalls ein Ziehzeit-Timer und kommt mit einer Vielzahl bereits angelegter Teesorten, eigene lassen sich nachtragen. Darüber hinaus führt die App eine Statistik über die Menge des vom Nutzer in dieser Woche bereits getrunkenen Tees.

Bereits seit 1837 handelt TWG Tea in Singapur mit edlen Tees aus aller Welt. Um in Deutschland in den Genuss der erlesenen Waren zu kommen, musste man sich noch bis vor wenigen Jahren nach München begeben, dort operiert der einzige TWG-Händler des Landes. Doch dank der „TWG Tea App“, die es sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte gratis gibt, ist es möglich, exquisite Tees, Teezubehör, Duftkerzen und weitere Geschenkideen direkt aus Singapur zu bestellen. Einziger Wermutstropfen ist der Mindestbestellwert von 100 Singapur-Dollar, was etwas mehr als 65 Euro entspricht.

Wer Tee lieber in Deutschland einkaufen möchte, kann dies über die App „TeeGschwendner“ tun. Das gesamte Programm ist um die im Onlineshop erhältlichen Produkte herum aufgebaut, bietet allerdings auch für Nicht-Kunden des Anbieters eine Vielzahl nützlicher Funktionen.

Aus deutschen Landen

Hauptmerkmal der App ist der Teefinder, mit dessen Hilfe man nach der geeigneten Sorte im Sortiment suchen kann. Nachdem man eine Kategorie (Top-Tees, Sorten, Gefühlslage oder Aroma) ausgewählt hat, werden geeignete Tees aus der Kollektion angezeigt. Von dort aus lassen sich weitere Informationen zu Pflanze, Anbaugebiet oder Biosiegel abrufen. Alternativ kann der Tee in das virtuelle Küchenregal verfrachtet, der Timer zur perfekten Brühzeit gestartet oder das Produkt zur Bestellung in den Warenkorb gelegt werden.

Wer den Besuch im Laden bevorzugt, findet eine Liste aller Filialen. Ist man zufrieden damit, Tee lediglich von einem einzigen Anbieter zu beziehen, bietet TeeGschwendner eine gelungene Kombination aus Auswahl, Hintergrundinformationen, Teeverwaltung und Zubereitung. TeeGschwendner gibt es kostenlos für iOS, Android- und Windows-Systeme, wobei das Autorenteam die letztgenannte Version nicht getestet hat.

Keine Zeit oder Lust zum Teekochen? Oder ganz einfach kein Teefan? Wie wärs stattdessen mit einem kurzweiligen Spielvergnügen? Beim kostenlos für iOS-Geräte erhältlichen „Teezeit“ geht es natürlich um die Teezubereitung. In jeder Runde gilt es, die erforderlichen Teeblätter vom Baum zu pflücken, die Blätter fachgerecht zu zerteilen und den Teebeutel genau die richtige Zeit lang ziehen zu lassen. Hat man dies innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters geschafft, gibt es einen Zeitbonus und man kann das nächste Level angehen.

Hat man die Aufgabe nicht in der angegebenen Zeit geschafft, kann man per In-App-Kauf weitere Zeit hinzukaufen. Hintergrund: Als das Spiel 2013 im Rahmen einer Spendenaktion des Choice e. V. entwickelt wurde, kam der Erlös aus den In-App-Käufen Kinderhospizen zugute. Leider ist dieses Projekt nach Aussage des damaligen Projektmanagers abgeschlossen. Das Spiel macht jedoch ohnehin mehr Spaß, wenn man in jeder Runde versuchen kann, die eigene Bestzeit zu schlagen – Zeit dazuzukaufen kommt Schummeln sehr nahe. (js) ⬛