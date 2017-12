Seit Urzeiten sehen Systemverwalter ihren Unix-Systemen beim Starten zu. Meldungen von Kernel und Init-System fliegen über den Bildschirm – und wenn es mal stockt, reicht meist ein kurzer Blick in die letzte Zeile, um den Übeltäter zu identifizieren. Mit ausgefeilten Werkzeugen wie bootchart untersucht man den Startprozess anschließend genauer.

Mit der Einführung von systemd ist für die Analyse des Bootvorgangs das in Python entwickelte systemd-analyze vorgesehen. Es sammelt diverse Statuswerte und statistische Informationen des systemd-Frameworks, um daraus eine vereinfachte, an bootchart erinnernde Liste oder aussagekräftige Grafiken zu erstellen. Zusätzlich kann es alle Unit-Dateien (mit der Konfiguration der Systemobjekte) auf korrekte Syntax überprüfen.

Obwohl zur Systemanalyse gedacht, sollte systemd-analyze möglichst mit eingeschränkten Benutzerrechten laufen. Ohne Parameter oder als

systemd-analyze time

aufgerufen, gibt es die Startzeiten von Kernel- und Userspace aus. Damit ist nicht die wirklich vergangene Zeit gemeint, die das System braucht, bis alle Dienste voll funktionsfähig sind, sondern die Zeit, die systemd benötigt, um Sockets einzurichten und den Startvorgang aller Dienste einzuleiten – ein System ist nach dieser Zeit also nicht unbedingt betriebsbereit.

Der Parameter blame gibt eine Liste aller laufenden Units aus, sortiert nach der Zeit, die diese zum Initialisieren benötigt haben. Diese Angaben sind mit Vorsicht zu genießen, denn auch wenn eine Unit auf eine andere warten muss, zählt systemd das als Wartezeit. Um die Liste auf das Wesentliche reduziert auszugeben, verwendet man stattdessen critical-chain. Rote Zeilen in der Ausgabe zeigen Dienste an, die zu Wartezeiten geführt haben. Typische Ausreißer sind hier der NetworkManager oder das Netz selbst. Hohe Werte von etlichen Sekunden deuten auf Komplikationen hin, etwa beim Hochfahren des Netzes:

network-online.target @34.567s

Um trotzdem schnell zu starten, kann man in diesem Fall den Wert --timeout=30" in der Unit NetworkManager-wait-online.service (im Verzeichnis /lib/systemd/system/) beispielsweise auf 10 Sekunden setzen. Alternativ kann der Administrator zunächst das Warten deaktivieren:

systemctl disable NetworkManager-wait-online. ⤦ service

Die Übersicht behalten

Eine vollständige Übersicht des aktuellen Status des systemd-Frameworks und aller Units gibt dump aus. Die – leicht mehrere Zehntausend Zeilen lange – Liste soll laut den systemd-Entwicklern nicht von Anwendungen ausgewertet werden, weil sich ihr Format jederzeit ändern kann.

Per plot erzeugt man eine Bootchart vergleichbare Grafik im SVG-Format, in der alle gestarteten Dienste angeordnet sind:

systemd-analyze plot > start.svg

Die so angelegte SVG-Datei zeigt der Browser übrigens wesentlich besser und schneller an als manche Bildbetrachter. Ähnlich vorzeigefähige Resultate erzeugt (nach mehreren Sekunden)

systemd-analyze dot | dot -Tsvg > systemd.svg

Hierbei handelt es sich um einen Abhängigkeitsgraphen des gesamten systemd-Systems. Wegen der enormen Ausmaße der Zeichnung ist es allerdings sinnvoll, nur einen Teil des Systems zeichnen zu lassen:

systemd-analyze dot 'Network*' | dot ⤦ -Tsvg > Network.svg

Neben diesen hübschen Funktionen für DevOps lässt sich systemd-analyze auch zum ernsthaften Debugging einsetzen. Den gewünschten Detailgrad (Log Level) von systemd setzt man permanent in der Konfigurationsdatei /etc/systemd/system.conf oder im laufenden Betrieb durch

systemd-analyze set-log-level debug systemd-analyze set-log-target console

Informationen werden anschließend auf der Konsole ausgegeben. Wer beispielsweise mit SystemCallFilter arbeitet, kann sich die Systemaufrufe der syscall-Gruppen anzeigen lassen, allerdings nur auf aktuellen systemd-Installationen ab Version 233 (nicht auf Debian Stretch mit systemd 232):

systemd-analyze syscall-filter @basic-io ⤦ @file-system

Alle Unit-Dateien und deren interne Abhängigkeiten lassen sich auf Korrektheit überprüfen:

systemd-analyze verify

Auch Unit-Dateien im aktuellen Verzeichnis, per Pfadangabe angehängte Units oder solche in $SYSTEMD_UNIT_PATH (dieser Wert überschreibt den in systemd einkompilierten) lassen sich mit verify testen. Ein Systemverwalter sollte den Befehl tunlichst nicht mit root-Rechten verwenden, sondern mit denen eines unprivilegierten Benutzers, weil der Befehl sonst alle generierten Unit-Dateien in /run/systemd/generator.* löscht. Ein aktuelles Debian Stretch verliert dadurch alle gemounteten Dateisysteme, die per systemd-fstab-generator von der /etc/fstab in generierte Unit-Dateien übertragen wurden. Der Fehler ist seit Mai 2017 bekannt. (tiw)