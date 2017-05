Schneller Speicher im Mittelpunkt der Rechner

Ein und dasselbe

Berthold Wesseler

Es sieht so aus, als ob im Zeitalter von Big Data und Cloud-Computing die Ideen des John von Neumann für den Rechnerbau an ihre Grenzen stoßen – zumindest in der Server-Welt. Stand bisher das Rechenwerk im Vordergrund, das sich des Speichers und der Ein-/Ausgabemechanismen bediente, rückt jetzt mehr und mehr Memory ins Zentrum des Designs, denn der schnelle Zugriff sehr vieler Prozessoren auf einen riesigen Massenspeicher wird wichtiger denn je.