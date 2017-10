Auf der seriellen Konsole gibt der OpenPOWER-Server Informationen zum Bootvorgang aus. Am Ende werden der integrierte Linux-Kernel und der Petitboot-Bootloader geladen. Auf die serielle Konsole greift man per Nullmodemkabel und Minicom oder PuTTY beziehungsweise per IPMI-Serial-over-LAN zu (Abb. 1).