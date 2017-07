Zum Kasten

Mark Shuttleworth gründete 2005 das Unternehmen Canonical mit dem Ziel, ein Linux-System auf Basis von Debian GNU/Linux herauszubringen, das alle Vorteile, aber keine Nachteile der beliebten Distribution besitzen sollte: stabile Software, schnelle Updates, und das alles kostenlos. In der Debian-Community erregte Ubuntu anfangs viel Aufsehen: Vertreter des Debian-Projektes echauffierten sich, weil Ubuntu zunächst nicht viel mehr war als die aktuelle „Testing“-Version der Distribution mit wenigen Zusätzen. Andere Debian-Entwickler ließen sich von Canonical anstellen und machten so ihr Hobby quasi zum Beruf: Endlich waren sie in der Lage, ihr Geld mit ihrer Arbeit an einer Linux-Distribution zu verdienen, die mit Debian immer noch sehr viel gemein hatte. Und Debian-Benutzer begrüßten die aktuellere Software in Ubuntu als ein Argument, auf das neue System umzusteigen – die scherzhafte Bezeichnung „Debian Stale“ (etwa: altbackenes Debian) als Persiflage auf „Debian Stable“ existierte bereits damals.

Seither ist einige Zeit vergangen – Debian hat seine Releasezyklen heute viel besser im Griff als damals, und mehrheitlich arbeiten Vertreter von Debian und Ubuntu zusammen, um beide Distributionen mit aktuellen Versionen wichtiger Software zu versorgen. Im Server-Umfeld hat sich Ubuntu als dritte Kraft neben Red Hat Enterprise Linux (RHEL) und SUSE Linux Enterprise Server (SLES) etabliert. Die Spötter konnte Canonical jedoch bis heute nicht völlig überzeugen: Die Linux-Distribution hängt im Wesentlichen von der Meinung von Mark Shuttleworth ab, der das Projekt als „Benevolent Dictator for Life“ (wohlwollender Diktator auf Lebenszeit) nach eigenem Gutdünken führt.

Cloud ist der Normalfall geworden