Exakte Abrechnung nach Verbrauch und eine Infrastruktur, um die sich externes Personal kümmert – Merkmale von Cloud-Angeboten. In diesem Sinne erfüllt Serverless Computing den Cloud-Anspruch in höchstem Maße. Denn darin vereinen sich die Aspekte Skalierbarkeit und bedarfsgenaue Abrechnung. Gleichzeitig fällt zwar nicht der Server selbst, wohl aber die Administration der Infrastruktur weg. Anwender laden einzelne Funktionen hoch. Die Abrechnung erfolgt nach verwendeten CPU-Zyklen und benötigtem Übertragungsvolumen.

Den Begriff „Serverless“ machte Amazon 2014 mit der Einführung seines Angebots AWS Lambda populär [1]. Das Konzept ist allerdings bereits älter. Iron.io verwendete den Term bereits 2011 (siehe „Alle Links“ am Ende des Artikels). Der Name ist etwas irreführend, sind die Server letztendlich doch nicht wegzudenken. Andere Firmen wählen dafür die Bezeichnung „Functions as a Service“ (FaaS). Auch Webhook-Dienste fallen letztlich in diese Kategorie.

Der Markt präsentiert sich uneinheitlich. Auf der einen Seite steht Manta von Joyent. Dabei handelt es sich primär um einen Objekt-Store. Die gespeicherten Daten können direkt darin verarbeitet werden, wobei Manta ein breites Spektrum an Sprachen und Werkzeugen zur Verfügung stellt. Das andere Ende stellen Dienste wie hook.io oder Fission dar: in erster Linie Empfänger für Signale (Storage-Events, HTTP-Anfragen), die das Ausführen einer Funktion anstoßen. Die Komponente Speicher ist kein Bestandteil mehr, sondern von den Nutzern manuell hinzuzufügen.

Ebenfalls unterschiedlich sind die Bezugsmethoden. Einige Dienste lassen sich aus der Public Cloud beziehen, manche aber auch lokal im eigenen Rechenzentrum installieren. Nur als gehostete Variante gibt es AWS Lambda, Google Functions, hook.io und Webtask.io. Alle anderen gibt es auch für die Private Cloud – allerdings mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bei der Installation. Joyents Manta etwa läuft in der hauseigenen Cloud-Infrastruktur Triton, die wiederum im OpenSolaris-Derivat SmartOS zu Hause ist. Azure Functions erfordert den vollen Azure Stack. Fission von Platform9 setzt Kubernetes voraus und ist somit kompatibel zu allen Systemen, die das Microservice-Orchestrierungstool beherbergen können.

AWS Lambda

Den Begriff „Serverless“ trug Amazon mit der Einführung seines Dienstes AWS Lambda in die Öffentlichkeit. Seither hält sich der Name hartnäckig (siehe Kasten „Wo sind die Server?“), obwohl natürlich die Administratoren der Dienstanbieter sich weiterhin mit Servern auseinandersetzen.

Lambda-Funktionen kennen Programmierer als Funktionen, die nur über Referenzen oder Zeiger angesprochen werden. Sie sind flüchtig und werden zum Beispiel im Zuge von Garbage Collection gelöscht. Functions as a Service verhalten sich in gewisser Weise ähnlich: Sie belegen Ressourcen lediglich während des Aufrufs, danach stehen Speicher und CPU wieder anderen Diensten zur Verfügung. So bietet sich das Konzept für Cloud-Provider an, die ihre Server maximal auslasten wollen.

Bei Amazon verknüpfen Anwender eine Lambda-Funktion zuerst mit einem Trigger. Das kann ein HTTP-Endpoint sein oder ein Event in einem anderen AWS-Dienst. Häufig ziehen Beispiele die Schnittstelle des Objektspeichers S3 heran. Dieser meldet etwa, wenn Dateien hochgeladen wurden, und eine Lambda-Funktion könnte im Fall von Bildern automatisch Thumbnails erstellen. Weitere Trigger können von der Management-Schnittstelle CloudWatch, von DynamoDB oder von Kinesis kommen. Speziell in der Region Europa (Irland) stehen noch Alexa Skills als Trigger zu Auswahl (siehe auch „Sehr gesprächig“ auf S. 44), um ein Backend für Amazons Sprachassistenten Alexa zu erstellen.

Die Funktionen können in Node.js, Java, C# oder Python geschrieben werden. Zur Eingabe gibt es ein Webformular. Alternativ lassen sich ZIP-Archive mit den benötigten Modulen hochladen oder eine Datei aus S3 wählen.

AWS erlaubt eine feinkörnige Rechtevergabe. Darüber lässt sich steuern, auf welche internen Schnittstellen die Lambda-Funktion zugreifen darf, und andererseits, welche Dienste die Funktion aufrufen dürfen.

Nutzer können bis zu eine Million Aufrufe und bis zu 400 000 GByte-Sekunden Datenverarbeitungszeit jeden Monat kostenlos nutzen. Dieses Angebot langt eventuell während des Ausprobierens und für Privatanwender. Die Zeitkosten berechnen sich nach dem Arbeitsspeicher, den eine Funktion zugewiesen bekommen hat, und der tatsächlichen Ausführungszeit – hier ist also darauf zu achten, nicht unnötig viel Speicherbedarf zu veranschlagen. Weitere Rechenzeit kostet 0,001667 Cent pro GByte und Sekunde sowie 20 Cent für eine Million Aufrufe. Zusätzlich weist Amazon auf die möglichen Kosten für Datenübertragung und Storage beziehungsweise Datenbankkapazität hin.

Azure Functions

Microsoft integriert einen Funktionendienst über Azure Functions in der Public Cloud. Mit der in Aussicht gestellten Private- und Hybrid-Variante Azure Stack soll sich das Angebot auch lokal installieren lassen.