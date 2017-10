Als vor einigen Jahren die Studentin Fei-Fei Li mit Programmen zur Bilderkennung anfing, hatten diese Anwendungen einen stark geometrieorientierten Ansatz. Ihre Software suchte in Bildern abstrakte, geometrische Figuren und versuchte, aus diesen zu schließen, was auf dem Bild zu sehen ist. Etwas vereinfacht: Ein Kreis, ein Oval, zwei Dreiecke und eine quaderähnliche Form – das könnte eine Katze sein (siehe Abbildung 1).

Wenn das zu erkennende Objekt eine andere Position einnimmt oder nur teilweise sichtbar ist, erweist sich ein solches Vorgehen als schwieriges Unterfangen. Heute ist Fei-Fei Li als Professorin die Leiterin des Bereichs Bilderkennung in Stanford, und die verwendeten Methoden haben sich von der Geometrie weg in Richtung maschinelles Lernen verschoben.

Der heutige Ansatz orientiert sich mehr daran, wie ein Mensch lernt, Objekte in Bildern zu erkennen. Als Kind sieht er etwas, deutet darauf und bekommt von den Eltern oder im Kindergarten erklärt, dass es sich hierbei um eine Katze handelt. Diese Situation wiederholt sich bei jedem Menschen bewusst oder unbewusst tausendfach in seinem Leben.

Will man diesen Prozess in einem Computer nachstellen, so folgerte Fei-Fei Li, benötigt man als Erstes sehr viele Bilder, deren Inhalt bekannt ist. Mit weltweit über 10 000 Unterstützern erstellte sie mit ihrem Team die freie Bilddatenbank ImageNet, die jeder für eigene Versuche mit der Bilderkennung verwenden kann. (Zu Quellen im Web siehe „Alle Links“ am Ende des Artikels.) ImageNet besteht aus über 14 Millionen Bildern, die in mehr als 21 000 Kategorien eingeteilt sind. Darunter findet man 26 000 Katzenbilder.

Diese Daten bilden die Basis für die sogenannte „Weltmeisterschaft der Bilderkennung“ – ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC), die jedes Jahr stattfindet. Gewonnen haben in den letzten Jahren Programme, die auf neuronalen Netzen vom Typ Convolutional Neural Network, kurz ConvNets, beruhen (siehe den zweiten Teil des Tutorials [2]).

Diese im Wettbewerb teilnehmenden Netze – beispielsweise VGGNet oder Inception – kann sich jeder aus dem Internet herunterladen und selbst verwenden. Weitere findet man in verschiedenen Sammlungen unter dem Oberbegriff „Model Zoo“.

Ein gängiges Netz zum Erkennen von Objekten wie Inception kann aus 24 Ebenen, 140 Millionen Parametern und 15 Milliarden Verbindungen bestehen (siehe Abbildung 2). Ein solches Netz zu trainieren, dauert mindestens einige Tage – sofern man überhaupt eine ausreichende Rechnerleistung und genug Trainingsdaten zur Verfügung hat. Für die Anwendung dieses Netzes hingegen reicht ein gängiges Smartphone.

Listing 1: Ausschnitt aus classify_image.py von TensorFlow