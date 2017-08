Wie schon .NET 4.5 bis 4.6.2 ist die Version 4.7 ein „In-Place-Update“, das vorherige Installationen von .NET 4.x überschreibt. Windows 10 bringt .NET 4.7 automatisch im Creators Update (alias Redstone 2) mit. Für ältere Betriebssysteme gibt es ein manuell installierbares Update, wobei Betriebssysteme vor Windows 7 beziehungsweise Windows Server 2008 R2 nicht mehr berücksichtigt werden (siehe „Alle Links“).

Das zugehörige Developer Pack mit Software Development Pack (SDK) und Sprachdateien wird auch benötigt für die Integration in Visual Studio 2015. Visual Studio 2017 erhält die Unterstützung für .NET 4.7 durch aktuelle Updates und die Auswahl von „.NET 4.7 targeting pack“ unter den „Individual Components“ im Setup.

Dass .NET 4.7 installiert ist, zeigen die Registry-Einträge HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full\Version und HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full\Release. Laut Microsoft ist .NET 4.7 „hochkompatibel“ zu den Vorgängerversionen. Unter der Überschrift „Retargeting Changes for Migration from .NET Framework 4.6.2 to 4.7“ gibt es dennoch eine Liste von Änderungen, die verhindern können, dass ältere .NET-Anwendungen unter .NET 4.7 korrekt laufen.

Ein Problem ist, dass .NET Framework 4.7 unter Windows 7, 2008 R2 und Server 2012 für Windows-Presentation-Foundation-Anwendungen die vorherige Installation der DirectX-DLL D3DCompiler_47.dll erfordert. Neuere Betriebssysteme enthalten diese DLL. Microsoft begründet ausführlich, warum sie im .NET Framework 4.7-Setup fehlt (siehe „Alle Links“).

Die neue Version bringt neben der im Haupttext erwähnten Klasse System.ValueTuple einige Verbesserungen für ASP.NET, ADO.NET, Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF) und sogar Windows Forms. In ASP.NET lässt sich der eingebaute Hauptspeicher-Cache durch eigene Implementierungen ersetzen. Für Datenbankverbindungen zu SQL Azure verwendet .NET 4.7 jetzt automatisch TCP. In früheren Versionen hat der Datenbankprovider auch Protokolle wie Shared Memory und Named Pipes beim Verbindungsaufbau ausprobiert, die in der Cloud-Variante des SQL Servers nicht enthalten sind. In WCF kann der Entwickler TLS 1.1 und 1.2 statt SSL 3.0 als Standard für die Verschlüsselung festlegen. Zudem hat Microsoft die Zuverlässigkeit der Objektserialisierung erhöht.

Links das Windows-Forms-Kalendersteuerelement auf einem High-DPI-Gerät unter .NET 4.6.2, rechts die verbesserte Darstellung mit .NET 4.7 (Abb. 2)

In Desktop-Anwendungen mit WPF arbeitet beim Drucken unter Windows 10 die neue Print Document Package API statt der alten XPS Print API. Die seit Langem auf dem Abstellgleis stehende Oberflächentechnik Windows Forms kann Ausgaben auf Windows-10-High-DPI-Geräten erheblich besser darstellen.

Grund: Noch viele .NET-Anwendungen setzen Windows Forms ein (Abbildung 2). Der Entwickler kann mit drei neuen Ereignissen Control.DpiChangedAfterParent(), Control.DpiChangedBeforeParent(), Form.DpiChanged() auf Änderungen der DPI-Anzahl reagieren und dabei Hilfsroutinen wie Control.LogicalToDeviceUnits(), Control.ScaleBitmapLogicalToDevice() und Control.DeviceDpi() verwenden. Für das Click-once-Deployment von .NET-Desktop-Anwendungen lassen sich die Manifeste mit einem Hardware Security Module signieren.