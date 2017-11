Vor fast vierzig Jahren (1978) erblickte eine „menschenfreundliche“ (human-centric) Programmiersprache namens REXX die Welt der IBM-Mainframes und sollte dort helfen, kryptische Makrosprachen namens EXEC und EXEC2 abzulösen. Bei Syntax und Programmstruktur ließen sich die Initiatoren von PL/I inspirieren.

Listing 1: Erste Schritte say "Hallo, liebe ""ix""-Leserwelt!" do i = 2 to 3 say '... "Hallo" zum' i '.ten Mal' end say "und 'Hallo' zum letzten Mal." Bildschirmausgabe: Hallo, liebe "ix"-Leserwelt! ... "Hallo" zum 2.ten Mal ... "Hallo" zum 3.ten Mal und 'Hallo' zum letzten Mal.

Wegen ihrer englischen Schlüsselwortanweisungen sind REXX-Programme einfach lesbar und wirken häufig wie leicht verständlicher Pseudocode. Listing 1 zeigt ein einfaches Programm, das die iX-Leserwelt mehrfach begrüßt. Zeichenketten lassen sich in einfache oder doppelte Anführungszeichen setzen. Bei der Ausgabeanweisung innerhalb der Schleife sieht man, dass ooRexx die Bestandteile der Ausgabe so zusammenfügt, wie der Programmierer es vorgesehen hat: Ist ein Leerzeichen zwischen Werten, wird es berücksichtigt; ist kein Leerzeichen (zwischen der Variablen i und der Zeichenkette ,ten Mal‘) dazwischen, dann nicht.

Um das Programmieren für Menschen zu vereinfachen, unterscheidet REXX die Groß- und Kleinschreibung von Variablennamen und anderen Symbolen nicht. Alles außerhalb von Anführungszeichen übersetzt der Interpreter hinter den Kulissen in Großbuchstaben. Sämtliche Werte sind Zeichenketten, Blockkommentare dürfen sich über mehrere Zeilen erstrecken und beliebig tief ineinander verschachtelt sein. Auch gibt es in REXX keine reservierten Schlüsselwörter, wie dies in anderen Programmiersprachen häufig der Fall ist.

Listing 2: Rechengenauigkeit /* ein Blockkommentar, der über zwei Zeilen geht /* und verschachtelt */ sein darf */ do = 1.204 /* ein Schlüsselwort als Variable */ to = "3" /* ein Schlüsselwort als Variable */ ix = '13' say "to=" to ", DO=" do ", ix=" ix "; to*DO/ix:" to * DO / ix numeric digits 40 /* mit 40 Ziffern rechnen */ say "to*do/ix:" TO * DO / IX Bildschirmausgabe: to=3, DO=1.204, ix=13; to*DO/ix: 0.277846154 to*do/ix: 0.2778461538461538461538461538461538461538

Die Bezeichner do und to in Listing 2 sind zwar Schlüsselwörter in REXX, lassen sich aber trotzdem bei Bedarf für Variablen verwenden. Da alle Werte Zeichenketten sind, überprüft der Interpreter erst unmittelbar bei arithmetischen Anweisungen, ob die Zeichenketten gültigen Zahlen entsprechen, ehe er die Berechnung durchführt. REXX rechnet immer dezimal (also so wie Menschen) und erlaubt es, mit beliebig hoher Genauigkeit und beliebig vielen Ziffern präzise zu rechnen. Die vorletzte Anweisung in Listing 2 bestimmt, dass das Programm fortan mit einer Genauigkeit von 40 Ziffern rechnet, wie man auch an der Ausgabe der letzten Anweisung erkennt.

REXX wurde als Skript- und Makrosprache, aber auch als Anwendungsentwicklungssprache in den 80er-Jahren sehr schnell populär. Zahlreiche kommerzielle und quelloffene REXX-Interpreter finden Eingang in die Computerwelt. Insbesondere über die verschiedenen IBM-Betriebssysteme fasste REXX bei IBM-Großkunden Fuß und hat in Nischen bis heute überlebt.

Object REXX

Vor zwanzig Jahren führte IBM mit OS/2 Warp 4 den objektorientierten Nachfolger Object REXX ein. Wie bei REXX bemühten sich die Entwickler, die objektorientierte Neuentwicklung „menschenfreundlich“ zu gestalten. Auf Verlangen der IBM-Kunden musste Object REXX allerdings auch bestehende REXX-Programme unverändert ausführen können, sodass sie ihre vorhandenen REXX-Programme weiterhin nutzen konnten.

Object REXX beinhaltet viele interessante Eigenschaften und Möglichkeiten, beispielsweise einen UNKNOWN-Mechanismus für zur Laufzeit unbekannte Nachrichten, Mehrfachvererbung, Security-Manager, erstaunlich einfach nutzbare Nebenläufigkeit und vieles mehr.

Nachdem IBM den Desktop-Krieg mit Microsoft verloren hatte, konnte sie mit der kommerziellen Version von Object REXX für Windows vorübergehend Geld verdienen. Viele Migrationsprojekte in großen Unternehmen benötigten für die Übergangszeit die Windows-Version von Object REXX, um ihre OS/2-REXX-Programme ausführen zu können. Manche Unternehmen und große Organisationen nutzten Object REXX auch nach erfolgter Migration.

IBM und die gemeinnützige Rexx Language Association (RexxLA) führten über einen längeren Zeitraum Verhandlungen mit dem Ziel, den Quellcode von Object REXX für die weitere Pflege und Entwicklung freizugeben.

Nach Rücksprache mit ihren wichtigsten Object-REXX-Kunden unterschrieb IBM 2004 den Vertrag zur Übergabe an die RexxLA. Die gab 2005 unter dem Namen „Open Object Rexx (ooRexx) 3.0“ die erste quelloffene Version frei. Seitdem ist die Programmiersprache dauerhaft für die Öffentlichkeit ohne Lizenzgebühren verfügbar und in weiterer Folge begann eine kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung.