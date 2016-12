Mit Rogue One ist seit Kurzem ein Film im Kino zu sehen, der im Star-Wars-Universum spielt, sich jedoch nicht direkt in den Handlungsstrang der Saga einfügt. Dieser erste der unter dem Begriff Star-Wars-Anthology zusammengefassten „Ableger-Kinofilme“ spielt zeitlich zwischen den Episoden III und IV und macht Lust darauf, sich wieder einmal mit dem Sternenkriege-Universum und seinen Helden Luke Skywalker, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, Prinzessin Leia und den Droiden R2-D2 und C3-PO zu beschäftigen.

Ein guter Startpunkt ist Disneys offizielle Star-Wars-App – ein Mix aus Promotion-Material (neusten Nachrichten, Videoclips und Trailern aus dem Star-Wars-Kosmos) und netten Gimmicks gegen Langeweile. Hierzu gehören unter anderem Emoticons und Gifs, die man in persönliche Nachrichten einfügen kann. Auch für Foto-Experimente bietet die Anwendung Spaß: Sowohl das Einbauen des eigenen Selfies in eine Star-Wars-Szene als auch das Dekorieren zuvor gespeicherter Bilder und Illustrationen ist innerhalb der App möglich. Soundclips, Countdowns zum Erscheinungsdatum des nächsten Films, Spiele – inklusive gut gemachter Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Optionen – sowie eine Wetteranzeige, die aktuelle Temperaturen mit Bedingungen auf verschiedenen Star-Wars-Planeten vergleicht, runden das Angebot ab.

Verteilter Kartentausch

Auch Fans von Trading-Karten kommen bei Star Wars auf ihre Kosten. Mit „Star Wars: Card Trader“ gibt es eine Anwendung, die das Sammeln von Karten aus der realen Welt auf mobile Geräte verlagert. Was zunächst ein wenig befremdlich klingt, ist in der Umsetzung für iOS jedoch gut gelungen – mit dem Card Trader hat man seine virtuelle Kartensammlung stets bei sich und die Fangemeinde, mit der es sich zu handeln lohnt, ist nur einen Fingerwisch entfernt, obwohl ihre Mitglieder überall auf der Welt verteilt sind.

Die App steht kostenlos zum Download bereit, und täglich gibt es einen Kartenpack gratis zur Sammlung dazu. Über einen längeren Zeitraum kommt man so zu einer ansehnlichen Galerie, ohne einen Cent ausgeben zu müssen. Wer jedoch zusätzliche Karten oder solche aus bestimmten Serien besitzen möchte, muss in die Tasche greifen. Je nach gewünschtem Kartenpack muss man entweder die interne Währung Credits oder einen Kartenpack direkt erstehen. Die Preise variieren zwischen 0,99 Euro bis hin zu 99,99 Euro für die größte Menge an Credits.

Die Android-Version der App hat sich jedoch beim Test als sehr fehleranfällig und nicht empfehlenswert herausgestellt. Nach der Installation stürzte die App auf einem Nexus 5 mit Android 6 nachvollziehbar ab. Ein Neustart führt nach circa fünf Minuten zunächst in ein Tutorial. Hat man es nach mehrfachem Drücken der Zurück-Taste endlich ins Spiel geschafft, funktioniert es analog zur iOS-Version, leidet aber unter Abstürzen an beliebigen Stellen.

Seit iOS 10 besteht die Möglichkeit, Unterhaltungen in iMessages mit Stickern zu verschönern. Natürlich bietet der iTunes Store auch Star-Wars-Sticker an, mit denen man Nachrichten mit den Filmprotagonisten individualisieren kann. Neben einem Original-Pack mit den klassischen Figuren gibt es ein weiteres Paket mit dem einfallsreichen Namen „Star Wars Stickers2“. Dies bietet auch Figuren aus dem neuen Film Rogue One. Die niedlichen bewegten Bilder im Comic-Stil bringen Pep in jede noch so langweilige Nachricht. Beide Stickersets gibt es zum Preis von je 1,99 Euro.

Will man über ein gut gemachtes Spiel in die Star-Wars-Welt eintauchen, hat man verschiedene Optionen. LEGO-Fans finden sicherlich Gefallen an „Star Wars – The New Yoda Chronicles“. Egal ob man auf der hellen oder dunklen Seite der Macht kämpft, in diesem Jump-and-run-Spiel geht es darum, Holocrons zu sammeln, den Feind zu besiegen und die Kontrolle über die Galaxie durch eine Reihe von Minispielen zu erlangen. Die Figuren stammen alle aus LEGOs Star-Wars-Welt, und wer über eine LEGO-ID verfügt, kann sich optional damit einloggen und seine Siege auf der Webseite des Herstellers verewigen.

Das Spiel ist zwar schon 2014 auf den Markt gekommen, aber gut gemacht, einfach zu erlernen und eignet sich für eine schnelle Spielrunde zwischendurch. Da der Hersteller es nach wie vor regelmäßig aktualisiert, ist es definitiv eine Erwähnung wert. Die Android-Version verlangt bei der Installation allerdings einige eher fragwürdige Rechte. So will das Spiel beispielsweise auf die WiFi-Verbindungsinformationen zugreifen und Geräte-ID und -Status auslesen.

Mit LEGO den Feind besiegen

Für Fans von Nintendo-Handhelds sei noch angemerkt, dass es für die tragbare 3DS-Konsole des Herstellers ebenfalls zwei LEGO-Spiele aus dem Star-Wars-Umfeld gibt. Das 2011 erschienene „LEGO Star Wars III: The Clone Wars“ kann man nur noch denen empfehlen, die es zu einem günstigen Preis auf dem Gebrauchtspielemarkt finden. „LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht“ hingegen kann man bedenkenlos auch zum Neupreis erwerben. Die Hauptunterschiede des in diesem Jahr erschienenen Titels zu The Clone Wars liegen vor allem in der Qualität der grafischen Darstellung, im Umfang der Spielwelt und der Freiheit, sich darin zu bewegen.

Spieler, die eher nach einer strategischen Herausforderung suchen, finden den Download von „Star Wars: Heroes Path“ sicherlich lohnenswert. Bei diesem Denkspiel geht es darum, eine Figur auf einem Brettspiel-ähnlichen Spielfeld von einem Startpunkt zum Ziel zu bringen. Natürlich stehen Bösewichte im Weg, die das erfolgreiche Abschließen eines Levels zu verhindern versuchen. Während die ersten Sequenzen sehr einfach zu bewältigen sind, ist später ein gewisses Um-die-Ecke-Denken erforderlich, um das Spiel zu beenden. Wer zusätzliche Anforderungen – etwa einen Level mit einer bestimmten Anzahl von Zügen abzuschließen – erfüllt, kann sich über einen Bonus freuen.

Euros bringen Extra-Power

Der Download der App und das Spielen der ersten Kapitel sind kostenlos, wer jedoch mit speziellen Figuren wie Han Solo oder Obi-Wan Kenobi agieren möchte, muss zahlen. Auch Hinweise zum Umschiffen kniffliger Passagen oder zum Einsatz von „Hero Power“, der Extraportion Kraft, mit der man sich an Feinden vorbeimogeln kann, sind per In-App-Kauf erhältlich. Die Preise reichen von 0,99 Euro für die kleinste Einheit von beispielsweise fünfmal Hero Power bis hin zu 9,99 Euro für eine unlimitierte Anzahl von Hinweisen und Hero Power.

Sucht man nach einem Spielvergnügen, das langfristig viel Spaß und tief greifende Interaktion verspricht, sind weder The New Yoda Chronicles noch Heroes Path geeignete Kandidaten. Stattdessen sollte man zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ greifen.

Bei diesem Rollenspiel geht jeder seinen eigenen Weg durch das Star-Wars-Universum. Man beginnt als einfacher Soldat, entwickelt sich jedoch immer weiter; das Spielgeschehen hängt sowohl von getroffenen Entscheidungen ab als auch davon, ob man sich eher zur hellen oder dunklen Seite der Macht hingezogen fühlt, was durch erhaltene Punkte für gute oder böse Taten bestimmt wird. Mit dem eigenen Team aus neun anpassbaren Protagonisten erlebt der Spieler Abenteuer und löst Aufgaben auf der Mission zur Rettung der Republik. Das komplexe Spiel ist an manchen Stellen überraschend und bereitet viele Stunden lang Spaß. Genau das Richtige für eingefleischte Star-Wars- und Rollenspielfans.

Knights of the Old Republic gibt es schon eine ganze Weile. 2003 zunächst als PC- und Konsolenspiel auf den Markt gebracht, ist es nun auch für mobile Geräte erhältlich. Zwar lässt es sich auf einem Mobiltelefon relativ gut spielen, für eine längere Spielrunde empfiehlt sich jedoch ein Tablet. Die Kontrolle über den Touch-Bildschirm ist gerade für die Bewegungen des eigenen Helden ein wenig gewöhnungsbedürftig – zumindest zu Anfang kann es leicht passieren, dass beim Laufen die eigene Hand die Sicht versperrt.

Die Figuren sprechen durchweg Englisch, jedoch stehen deutsche Untertitel zur Verfügung. Der Anleitungstext ist stets auf Deutsch. Es scheint, als gäbe es das Spiel regelmäßig sowohl im iTunes Store als auch in Google Play als Sonderangebot für 2,99 Euro. Einfach mal die Augen offen halten und auf das nächste Special hoffen, wenn man den Normalpreis von 9,99 Euro (iOS) beziehungsweise 10,99 Euro (Android) als zu hoch empfindet. (ka)