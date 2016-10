Beim Verteilen und Paketieren von Desktop-Anwendungen bringen sich neue Paketformate in Stellung. Die Grundidee: Desktop-Images werden lediglich einmal (idealerweise vom Entwickler) gebaut und sind anschließend auf unterschiedlichen Distributionen lauffähig, unter anderem weil die Applikationen alle erforderlichen Komponenten im Image mitbringen. Auf dieses Konzept setzt auch die Containerverwaltung Docker.

Desktop-Applikations-Images laufen eigenständig und sind vom Host, auf dem sie laufen, weitgehend isoliert. Sie können zudem unabhängig von ihm aktualisiert werden. Gerade Anwendungsentwickler haben es damit einfacher, da ein Paketformat für alle Distributionen ausreicht und sie auch beim Weiterentwickeln der Applikation nicht auf unterschiedliche oder veraltete Bibliotheken auf den Hostsystemen Rücksicht nehmen.

Anwendungen erhalten dadurch einen unabhängigen Lebenszyklus und lassen sich kontinuierlich aktualisieren, ohne den Host zu beeinflussen. Distributionen könnten sich auf Kernfunktionen beschränken und solche Paketformate für Anwendungen benutzen (wie CoreOS).

Es gibt drei bekannte Formate für Desktop-Applikations-Images:

– Canonicals Snappy soll Ubuntu und Ubuntu Phone harmonisieren und auch auf anderen Distributionen laufen.

– Flatpak wird laut Red-Hat-Entwickler Adam Williamson von der Community entwickelt. Es definiert für seine Pakete Abhängigkeiten zu Libraries des Systems und delegiert damit die Verantwortung dafür wieder an das Hostsystem, womit die erwähnten Vorteile verloren gehen.

– AppImage besticht durch seine Einfachheit. AppImages sind ISO-Abbilder der Applikation mit einer Linux-Runtime im Header. Man nutzt sie nach dem Herunterladen als ELF-Executable.

Subuser baut lokale Container

Das Open-Source-Projekt Subuser, ein Wrapper um Docker-Container, stellt ebenfalls ein Paketformat für Anwendungen vor und nutzt Xpra zum Isolieren von X11-Applikationen. Jede Subuser-Applikation läuft in einem eigenen Docker-Container. Sie teilt sich einen X11-Socket mit dem Xpra-Server. Dieser kommuniziert mit dem Xpra-Client (der wie der Server in einem Container läuft), der sich den X11-Socket mit dem Host teilt.

Hat man Docker und Git installiert und Letzteres konfiguriert, stellen folgende Schritte das Tool /usr/local/bin/subuser bereit:

$ sudo usermod -a -G docker $USER $ sudo apt install -y python3-pip $ sudo pip3 install subuser

Ein subuser list available checkt per Git das Default-Repository nach ~/.subuser/repositories/default aus und zeigt verfügbare Anwendungen, etwa vlc@default oder xterm@default. Xterm installiert man mit

subuser subuser add xterm xterm@default

Listing: Berechtigungen des Pakets xterm $ cat ~/.subuser/repositories/default/xterm/permissions.json { "description" : "A trivial terminal emulator" ,"maintainer" : "Timothy Hobbs <timothyhobbs (at) seznam dot cz>" ,"executable" : "/usr/bin/xterm" ,"gui" : {"clipboard":true,"cursors":true} ,"access-working-directory" : true ,"allow-network-access" : true ,"basic-common-permissions" : true }

Hierbei prüft die Software die Datei permissions.json (Listing 1) und definiert daraufhin, welches Kommando im Container ausgeführt werden soll. Zu einem Subuser-Paket gehört außerdem ein Dockerfile SubuserImagefile im Verzeichnis ~/.subuser/repositories/default/xterm/image/. Wobei Subuser für Letzteres mit FROM-SUBUSER-IMAGE ein alternaives FROM anbietet, das ein Subuser-Image als Quelle nutzt.

Nach dem Bauen des xterm-Containers auf dem Host startet man diesen mit subuser run xterm. Das Kommando docker ps enthüllt, dass drei Container gestartet wurden: der xterm- sowie die beiden Xpra-Container. Das Kommando xterm startet nun die Anwendung.

Da das Ergebnis der Dockerfiles nicht deterministisch ist, unterscheiden sich die Subuser-Images voneinander: Ein FROM debian im SubuserImagefile bedeutet stets etwas anderes. Daher ist die Software vor allem als Framework zum Isolieren der Pakete vom restlichen System zu sehen, kann jedoch nicht garantieren, dass diese auf allen Systemen gleichermaßen laufen (was in der Docker-Welt die aus den Dockerfiles erstellten Images erfüllen).

Ein klassisches Dockerfile dient dem Erstellen eines Image, erst dieses ist eindeutig und wird idealerweise in einer Registry verwaltet. So ein binäres Repository fehlt Subuser. Dieser Mangel wäre mit einem Kniff zu lösen, indem das SubuserImagefile lediglich aus einem FROM mit fester Referenz auf ein vom Entwickler erstelltes Image (via Digest) bestünde. Nur ist das zumindest im installierten Default-Repository nicht umgesetzt.

Fazit

Das Verwenden von Docker unter Sicherheitsgesichtspunkten ist kritisch zu sehen, steht doch dem $USER mit dem Zugriff auf den Docker-Daemon das ganze System zur Verfügung. Davon abgesehen ist Subuser ein interessantes Werkzeug, das Containertechnik mit einem offenen und portierbaren Paketkonzept vereint. (tiw)