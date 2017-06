Amazon bietet mit dem Echo und dem Echo.dot zwei Hardwarevarianten an. Letzterer besitzt nur Mikrofone, aber keine eigenen Lautsprecher. Die Geräte greifen übers WLAN auf den Artificial-Intelligence-Service Alexa zu. Der Anbieter stellt Unternehmen eine offene Schnittstelle zur Verfügung, mit der sie sogenannte Skills entwickeln können. Das sind im Grunde Plug-ins, die per Sprache gesteuert werden. MyTaxi gibt an, täglich zehn Bestellungen via Alexa zu erhalten. Alexa selbst ist nicht an Echo gebunden. Kühlschrankproduzent LG bietet den Zugang über eigene Hardware an.

Wie Alexa/Echo soll Google Home die Steuerzentrale für den Haushalt sein. Das gilt nicht nur für die Onlineanbindung, sondern auch zum Steuern des Smart Home, etwa mithilfe von Philips Hue-Lampen, die sich ins WLAN hängen lassen. Google öffnet das System ebenfalls gegenüber Drittanbietern, installiert die Services jedoch direkt, ohne dass der Nutzer etwas tun muss. Das Google-Gerät kann mit Hardware des US-amerikanischen Heimautomationsanbieters Nest sowie mit den Geräten aus dem Chromecast-Segment zusammenarbeiten.

AutoVoice ist eine der interessantesten Anwendungen für Google Home, denn sie erlaubt es dem Nutzer, sich eigene Sprachbefehle auszudenken und damit sein individuelles Setup anzulegen. Das ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg der Sprachsysteme, denn die Anwender dürften sich sich auf Dauer schwertun, zu jedem Skill neue Befehle zu lernen.

Und hier kommt Viv ins Spiel. Das Unternehmen will eine Metaebene für unterschiedliche KI-Systeme bieten. Viv nutzt die Spracherkennung von Nuance und eröffnet Programmierern die Möglichkeit, eigene Bots zu entwickeln. Diese sind – wie bei Google – fest integriert und lassen sich umgangssprachlich steuern. Schluss mit „Alexa, frag Deutsche Bahn …“. Viv bietet eine Entwicklungsumgebung an, die in der Lage ist, Bots selbst zu kompilieren. Mithin ist eine Infrastruktur denkbar, in der jeder Benutzer seinen ganz persönlichen Bot bekommt.