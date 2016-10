Vorschau Dezember 2016

Android skripten

Für kleine Aufgaben ist der Aufwand, ein richtiges Programm zu schreiben, häufig zu groß. Die App Termux richtet eine Linux-Umgebung mit Skriptsprachen wie Python und Ruby ein, die über eigens implementierte Schnittstellen auch auf Android-Funktionen zugreifen können.

Windows 10 absichern

Der Deutsche Bundestag und das Weiße Haus, Unternehmen wie Sony, Lockheed, Microsoft, Google, Apple, eBay und Facebook waren bereits Opfer von gezielten Pass-the-Hash-Angriffen. Die werden vom BSI nach wie vor als große Bedrohung eingestuft. iX zeigt, wie man unter Windows 10 sowie Windows Server 2012 R2/2016 die Angriffsfläche deutlich verringern kann.

WOCs im Vergleich

WAN-Appliances sollten ursprünglich Bandbreite und damit Kosten sparen. Inzwischen dienen sie vor allem der „User Experience“, also dem verzögerungsfreien Nutzen von Applikationen, die immer häufiger aus einem Rechenzentrum oder aus der Cloud kommen. Die iX-Marktübersicht stellt die wichtigsten WAN Optimization Controller (WOC) vor.

Mainframe-Jargon verstehen

Wenn gestandene Mainframe-Leute über ihre Großrechner reden, verstehen in der Unix- oder PC-Welt Sozialisierte oft nur Bahnhof. Zeit für ein paar Übersetzungshilfen, um Storage nicht mit Memory zu verwechseln und den Kollegen den Unterschied von Ordnern und Datasets erklären zu können.

Autonome Fahrzeuge

Fahrerlose Autos wie die von Google und Tesla sind nur die Spitze des Eisbergs: Mit neuen Sensoren und viel Rechenleistung ausgestattet, befinden sich autonom navigierende Fahrzeuge an der Schwelle vom Forschungsprojekt in den Alltag. iX wirft einen Blick auf fahrerlose Transportsysteme in Fabrikhallen, Serviceroboter, autonome Schiffe und Forschungs-U-Boote.

Heft 12/2016 erscheint am 24. November 2016