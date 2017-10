Vorschau Dezember 2017

Besser als PuTTY

Wer Linux-Rechner aus der Ferne verwaltet, kommt trotz aller grafischer Gimmicks nicht um eine Shell mit ssh herum. iX stellt verschiedene SSH-Clients für Windows vor.

Elektronische Bauteile aus China

Chinesische Hersteller produzieren sehr viel günstiger als Unternehmen in Westeuropa oder den USA. Das kann man sich zunutze machen, wenn man elektronische Komponenten kaufen oder eigene Hardware fertigen lassen möchte. Dabei gilt es jedoch, diverse Besonderheiten zu beachten.

C++20: Die Concepts-Revolution

Eigentlich sollten Concepts schon Bestandteil von C++11 sein, aber auch als Concepts Lite hatten sie es noch nicht in C++17 geschafft. Jetzt sind Concepts Teil des Drafts von C++20 und sollen mit dem kommenden Standard die Art und Weise revolutionieren, wie Entwickler über generischen Code in C++ denken und ihn programmieren.

Schlüsselfertige Backup-Appliances im Vergleich

Anschließen, zu sichernde Verzeichnisse auswählen und laufen lassen: Einen solch minimalen Einrichtungsaufwand versprechen schlüsselfertige Backup-Appliances. Wie viel Arbeit sie tatsächlich verursachen, was sie können, worin sie sich unterscheiden und wo ihre Grenzen und Schwächen liegen, soll die Marktübersicht in der nächsten iX klären.

REST-Alternative GraphQL

Facebook, GitHub und GraphCMS nutzen es bereits: GraphQL möchte die Abfrage komplexer Daten über HTTP vereinfachen. Webanwendungen kommunizieren dabei über eine einzige URL mit dem Server und teilen bei der Anfrage mit, welche Datenfelder zurückgeliefert werden sollen.

Heft 12/2017 erscheint am 23. November 2017