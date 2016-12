Vorschau Februar 2017

Mehrfaktorauthentifikation

Allmählich setzen sich Einmalpasswörter als zusätzlicher Faktor zum Authentifizieren von Benutzern durch. Allerdings steht der größeren Sicherheit auch eine höhere Komplexität für die Anwender gegenüber. Letztere lässt sich reduzieren, indem man ein standardisiertes OAuth-Verfahren in eine vorhandene LDAP-Umgebung integriert – ohne Änderungen an den angeschlossenen Systemen vornehmen zu müssen.

Plattformunabhängige Softwareentwicklung

„Write once, run anywhere“: Das alte Java-Versprechen einzulösen, ist noch schwieriger geworden, seit neue Endgeräte vom Smartphone bis zum Fernseher den Zoo an Plattformen und Formfaktoren immer bunter machen. Höchste Zeit also, aktuelle Ansätze zur Cross-Plattform-Entwicklung und die zugehörigen Tools zu sichten.

Embedded Computing und die Cloud

Passen Embedded Computing und die Cloud wirklich zusammen, oder führt diese Kombination nur in ein sicherheitstechnisches Chaos? iX sprach dazu mit dem Technikchef von Elektrobit Automotive, der die Vor- und Nachteile dieser Verbindung darlegte. Ergebnis: Ein klares „Es kommt drauf an!“

Neuer OR-Mapper für .NET

Zu Microsofts .NET-Core-Strategie gehört auch das komplett neu entwickelte Entity Framework Core 1.0, eine plattformunabhängige Datenzugriffstechnik für relationale und NoSQL-Datenbanken. Allerdings hat diese Programmierschnittstelle noch große Lücken, die der Anbieter erst in den nächsten Versionen schließen will.

Das letzte Wort bei Dateisystemen

Ursprünglich von Sun Microsystems für Solaris entwickelt, tritt das Zettabyte Filesystem (ZFS) mittlerweile auch unter Linux und den BSD-Varianten an, frei von Kompromissen und Beschränkungen die Storage-Nöte der Administratoren zu lindern. Im ersten Teil des iX-Tutorials geht es um Konzepte und Praxis von ZFS.

